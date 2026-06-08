Steak Week美食節登場 逾20間人氣餐廳推限定牛扒套餐 $118起歎和牛、T骨牛扒及龍蝦盛宴

今個六月，鋸扒迷又多一個新節目。優質牛扒及海鮮食材專門店 Steak King 首度舉辦香港首個以牛扒為主題的美食節「Steak Week」，聯同全港超過20間人氣餐廳，由即日起至6月30日推出期間限定牛扒套餐及特色菜式，從星級酒店扒房、法國菜、意大利菜到特色異國料理都有份參與，部分套餐更低至$118起，即睇以下活動詳情。

各參與餐廳均為今次活動設計特色菜式，其中Clarence帶來油香豐富的和牛西冷；The Mistral推出澳洲安格斯T骨牛扒；香港君悅酒店 Grand Hyatt Steakhouse則以和牛牛扒配黑松露薯條作招徠。

另外，Hidden Gem Restaurants旗下多個人氣品牌，包括Flat Iron Steak、Flat Iron Burger、Punjab Warriors、Picanhas’、The Lasagna Factory及The Powder Monkey亦會參與活動，推出期間限定菜單。

今次參與「Steak Week」的餐廳陣容相當鼎盛，包括香港君悅酒店 Grand Hyatt Steakhouse、Clarence、Morton’s The Steakhouse、香港海景嘉福洲際酒店意大利餐廳 The Mistral、The Den、Barkada、The Grill Room、Mano、Flames、The Conservatory、The Picture House及Enoteca等，集合不同風格的牛扒料理。

此外，銅鑼灣意大利餐廳Mano推出M4+和牛牛腹肉扒配香草烤龍蝦（半隻），更可無限續加筆管長通粉；The Grill Room則分別帶來銅鑼灣店限定和牛放題，以及尖沙咀店限定龍蝦牛扒二人套餐，滿足一眾牛魔王。

喜歡特色口味的食客，不妨試試Barkada的西冷牛扒配醬油青檸焦糖洋蔥，可配搭薯條或蒜蓉飯，充滿異國風情。Hidden Gem Restaurants旗下餐廳則推出招牌400克安格斯T骨牛扒，配上牛骨髓牛油及牛脂薯條，份量十足，適合與朋友一同分享。

套餐低至$118起

「Steak Week」主打以親民價錢享受高質牛扒體驗，套餐選擇由$118起，由輕便午市套餐，到和牛、乾式熟成牛扒及海陸盛宴都有，無論是想簡單鋸扒，還是與三五知己大快朵頤，都可以趁今次活動發掘更多餐廳新選擇。

有興趣的食客可到Steak Week官方網站瀏覽參與餐廳名單、限定菜單及預約訂座，把握今個六月限定的牛扒美食節。



