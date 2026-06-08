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出版：2026-Jun-08 12:43
更新：2026-Jun-08 12:43

CHIIKAWA展2026｜CHIIKAWA ARTIVERSE特展會場限定精品搶先睇！6.11免費派應援扇

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CHIIKAWA展2026｜CHIIKAWA ARTIVERSE特展會場限定精品搶先睇！6.11免費派應援扇

CHIIKAWA展2026｜CHIIKAWA ARTIVERSE特展會場限定精品搶先睇！6.11免費派應援扇

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「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀K11 MUSEA 及海濱，而活動優惠價「預售門票」將於6月11日下午3時起於Klook開賣，粉絲們記得mark定日子！而在特展舉行期間，場內更會有多款全球首發限定紀念品及其他限量精品，全部都值得入手收藏，下文立即為大家搶先介紹！

必買全球首發《CHIIKAWA迴旋木⾺》系列紀念品 

今次特展其中一大亮點是戶外展區特別設有「CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置」，除了可以購買「迴旋木⾺座席券」乘座迴旋木⾺外，絕對要入手插畫家Nagano特別為本次展覽創作的全新《CHIIKAWA迴旋木⾺》系列，將真實的迴旋⽊⾺化⾝成獨家主題紀念品，造型可愛。入場必買吉伊卡哇、小八和兔兔的迴旋⽊⾺吊飾公仔($165/隻)，而入手連場景座套裝($780)更會送限定收納袋一個及收藏卡一張（共三款，款式隨機發放），極具收藏價值。另外更有精緻的CHIIKAWA迴旋⽊⾺⾳樂盒($1,680)以及CHIIKAWA夜光立體雕塑($780)，同樣是粉絲們居家必備的夢幻擺設。

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CHIIKAWA 迴旋木馬音樂盒 物料：聚氯乙烯及ABS 尺寸：高200 x 闊190 x 深184毫米 售價：HK$1,680 CHIIKAWA 迴旋木馬音樂盒 物料：聚氯乙烯及ABS 尺寸：高200 x 闊190 x 深184毫米 售價：HK$1,680 04A CHIIKAWA Go Round1 04B CHIIKAWA Chiikawa Keychain 04B CHIIKAWA Hachiware Keychain 04B CHIIKAWA Usagi Keychain CHIIKAWA ARTIVERSE 夜光立體雕塑 物料：聚氯乙烯及ABS 尺寸：高180 x 闊160 x 深117毫米 售價：HK$780 07 CHIIKAWA TableLamp 3 07 CHIIKAWA TableLamp 1

即睇其他CHIIKAWA ARTIVERSE特展會場限定精品

08 CHIIKAWA Go Round CandleHolder 1 08 CHIIKAWA Go Round CandleHolder 2 10 CHIIKAWA Go Round LongUmbrella 2 10 CHIIKAWA Go Round LongUmbrella 1 09 CHIIKAWA Go Round Clock 1 CHIIKAWA ARTIVERSE主題T恤（藍色），附收納袋 物料：100%棉 尺碼：中碼 及 大碼 中碼：胸寬540毫米；身長680毫米 大碼：胸寬590毫米；身長730毫米 售價：HK$300 11 Tee A2 09 CHIIKAWA Go Round Clock 2 12 Tee B1 14 CrossbodyBag1 15 Totebag1 14 CrossbodyBag2 13 Hoodie1 15 Totebag2 15 Totebag3 16 Headband 14 CrossbodyBag3 16 Headband Usagi1 16 Headband Hachiware1 16 Headband Chiikawa1 26 ToyCapsule AcrylicStand 22 Stickerset 1 20 DrawingBook1 21 Pen 25 PencilCap 24 A4File

第二輪免費派發官方幻彩應援扇活動

「CHIIKAWA幻彩應援扇」活動首輪派發活動已於6月6日（星期六）在尖沙咀完成，部分成功獲取「整理券」的市民已率先領取應援扇；其餘已登記人士可於本週四（6月11日）開賣慶典（僅限受邀嘉賓與傳媒參與）結束後，到啟德AIRSIDE領取「CHIIKAWA幻彩應援扇」。已成功登記並領取有效「整理券」的粉絲切勿錯過！

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日）

地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱（如下）

室內展廳：展覽空間及紀念品商店

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展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

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