CHIIKAWA展2026｜CHIIKAWA ARTIVERSE特展會場限定精品搶先睇！6.11免費派應援扇

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀K11 MUSEA 及海濱，而活動優惠價「預售門票」將於6月11日下午3時起於Klook開賣，粉絲們記得mark定日子！而在特展舉行期間，場內更會有多款全球首發限定紀念品及其他限量精品，全部都值得入手收藏，下文立即為大家搶先介紹！

必買全球首發《CHIIKAWA迴旋木⾺》系列紀念品

今次特展其中一大亮點是戶外展區特別設有「CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置」，除了可以購買「迴旋木⾺座席券」乘座迴旋木⾺外，絕對要入手插畫家Nagano特別為本次展覽創作的全新《CHIIKAWA迴旋木⾺》系列，將真實的迴旋⽊⾺化⾝成獨家主題紀念品，造型可愛。入場必買吉伊卡哇、小八和兔兔的迴旋⽊⾺吊飾公仔($165/隻)，而入手連場景座套裝($780)更會送限定收納袋一個及收藏卡一張（共三款，款式隨機發放），極具收藏價值。另外更有精緻的CHIIKAWA迴旋⽊⾺⾳樂盒($1,680)以及CHIIKAWA夜光立體雕塑($780)，同樣是粉絲們居家必備的夢幻擺設。