美麗華集團免費登記會員 享自助午餐買2送2/海鮮自助晚餐57折/北歐旅行團減$1,000

美麗華集團會員平台 Mi+ App 推出全新「Bloom with Mi」限時會員優惠，由即日起至6月30日，只要免費登記成為 Mi+ 會員，即可享一系列餐飲、旅遊及生活禮遇，部分優惠低至17折。當中包括人氣餐廳 Yamm 自助午宴買二送二、海鮮自助晚宴57折、指定餐廳消費滿額送餐酒，以及煤氣烹飪中心課程優惠券及美麗華旅遊北歐旅行團折扣等。

Yamm自助午宴買二送二 海鮮自助晚宴57折

今次最吸引的餐飲優惠，莫過於 Mira Dining 旗下 Yamm 推出的自助餐禮遇。會員可以優惠價換購星期一至五的「自助環球滋味巡禮午宴買二送二」，折算後平均每位只需約290元另加少量積分，相比原價更加抵食。

另外，星期一至四供應的「海鮮鮮貝自助晚宴」亦推出57折優惠，以1,000 M Points加535元即可換購，較原價$877.8節省逾$300。

除了自助餐外，於國金軒、翠亨邨、Mue Mue、大宅及唐述消費滿2,000元，更可免費獲贈指定餐酒一支。