美麗華集團免費登記會員 享自助午餐買2送2/海鮮自助晚餐57折/北歐旅行團減$1,000

美麗華集團會員平台 Mi+ App 推出全新「Bloom with Mi」限時會員優惠，由即日起至6月30日，只要免費登記成為 Mi+ 會員，即可享一系列餐飲、旅遊及生活禮遇，部分優惠低至17折。當中包括人氣餐廳 Yamm 自助午宴買二送二、海鮮自助晚宴57折、指定餐廳消費滿額送餐酒，以及煤氣烹飪中心課程優惠券及美麗華旅遊北歐旅行團折扣等。
Yamm自助午宴買二送二 海鮮自助晚宴57折
今次最吸引的餐飲優惠，莫過於 Mira Dining 旗下 Yamm 推出的自助餐禮遇。會員可以優惠價換購星期一至五的「自助環球滋味巡禮午宴買二送二」，折算後平均每位只需約290元另加少量積分，相比原價更加抵食。
另外，星期一至四供應的「海鮮鮮貝自助晚宴」亦推出57折優惠，以1,000 M Points加535元即可換購，較原價$877.8節省逾$300。
除了自助餐外，於國金軒、翠亨邨、Mue Mue、大宅及唐述消費滿2,000元，更可免費獲贈指定餐酒一支。
煤氣烹飪中心課程優惠券低至57折
喜歡下廚的人亦可留意 Towngas Cooking Centre 禮遇。Mi+會員可免費領取50元實習及示範課程優惠券，另外亦可以57折優惠換購價值500元的實習及示範課程優惠券，只需1,000 M Points加280元即可入手。此外，Towngas旗下餐廳 CulinArt 1862 的巴斯克芝士蛋糕亦推出73折換購優惠。
北歐旅行團即減$1,000
除了餐飲及生活優惠，Mi+會員報名參加美麗華旅遊指定北歐旅行團，更可免費獲贈1,000元旅遊折扣，計劃暑假或下半年出遊的人士，不妨趁優惠期間預訂行程。
今次「Bloom with Mi」會員禮遇推廣期至6月30日，只需免費下載及登記 Mi+ App，即可享用以上多項限定優惠。