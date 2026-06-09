飲啤酒聽好歌！喜力®全力支持Busking歌唱比賽 總獎金逾10萬 尋找本地最強隱世歌王

香港人生活節奏急促，收工後最治癒的時光，莫過於約埋三五知己「食飯飲酒、聽歌唱歌」。由喜力®啤酒全力支持的「有你有我友情有SING有喜有力」歌唱比賽，早前於旺角人氣中式餐飲熱點「人人食飯公司」舉行盛大造勢晚會。這場橫跨整個夏季的音樂盛事正式啟動，打破傳統舞台界限，深入全港多間人氣餐廳及酒吧，以酒會友，以歌築夢！

造勢晚會邀請了男歌手OT (IG: oscartkc71)（左）擔任表演嘉賓獻唱 。

女歌手 Aibee (IG: aibeeka) 亦作為表演嘉賓現身造勢晚會，用歌聲為比賽揭開序幕。

深入人氣餐廳酒吧 打造最接地氣的Busking舞台 這次歌唱比賽以「三五知己、食飯飲酒、開心唱歌」為主題，將音樂、美食與友情完美結合。賽事特別採取Busking（街頭音樂）形式，將舞台搬進香港人最熟悉的餐廳與酒吧，讓一眾熱愛唱歌、懷抱音樂夢想的「隱世歌王」能喺最放鬆、最有氣氛的環境下發揮所長。現場觀眾更可以一邊開懷舉杯，一邊見證追夢者的熱血旅程，為炎炎夏日注入無限活力。 首創現場「#有你有我 粉絲保險餐」 握有關鍵投票權保送人氣歌手

為了增加現場互動與刺激感，主辦單位更別出心裁地推出「#有你有我 粉絲保險餐」！到場支持的觀眾與粉絲，可以為心儀的比賽單位投票。票數越多，代表人氣越高。 即使歌手在初賽中因一時失手未能奪冠，只要獲得足夠的現場「粉絲投票」支持，就能憑超高人氣獲得「保險機制」護航，直接被保送進入復活戰，為爭奪決賽入場券再度奮鬥！ 六月唱到八月 總冠軍獨得5萬元現金獎 賽事陣容與獎金同樣極具吸引力！整個比賽將於6月至8月橫跨全港6個餐飲熱點進行，設有4場初賽及2場復活戰。初賽冠軍將直接殺入決賽；而初賽的亞、季軍及由現場觀眾投票選出的人氣歌手，則可於復活戰中再度交鋒，爭奪終極決賽席位。

總決賽將於8月22日晚上7時，於觀塘海濱地標 AQUABEAT 隆重舉行。初賽及決賽的總獎金高達港幣十萬元，而勇奪決賽總冠軍榮譽的參賽者，更可獨得港幣5萬元現金大獎！不論你是實力派唱將，還是想挑戰自己的素人，這絕對是一個名利雙收的圓夢機會。 殿堂級評審陣容 黃建東兼任星級全能司儀 為了確保比賽的專業性與娛樂性，大會特別邀請了多位重量級強者擔任專業評審，包括： 鄧建明（Joey Tang）： 樂壇殿堂級教父、太極樂隊主音及結他手，將以最資深的音樂眼光提點參賽者。

DJ YIN： 香港資深電子音樂製作人，為比賽注入潮流與節奏感。 黃建東： 本地電視台極受歡迎的「全能比賽王」，他將兼任比賽的星級全能司儀與評審。 大會這次特別邀請黃建東坐鎮，全因其極其豐富的選秀及比賽經驗。人稱「全能比賽王」的黃建東縱橫各大賽事，戰績彪炳 ，當中包括曾於《全能司儀選拔大賽》勇奪冠軍、在《福祿壽訓練學院》榮獲 Top Student，並在《全城一叮》、《中年好聲音4》及《識貨》等大型節目中帶來驚艷表現。憑藉橫跨司儀、音樂、演戲及綜藝等多個領域的實戰資歷 ，黃建東除了能以專業眼光精準評審外，更可以在舞台上即席與參賽者分享寶貴的比賽心法與抗壓經驗，協助一眾素人蛻變成耀眼新星！他亦將以幽默且感染力十足的主持風格貫穿整個賽事，帶領全場投入這場夏日盛宴。

（左起）香港資深電子音樂製作人 DJ YIN 、太極樂隊主音及結他手鄧建明（Joey Tang），聯同全能司儀黃建東組成專業評審團 ，為喜力®啤酒全力支持的「有你有我友情有SING有喜有力」歌唱比賽把關 ！

如果大家都想用歌聲點亮舞台，就切勿錯過報名機會，一齊嚟「有你有我友情有SING有喜有力」！ 立即報名 「有你有我友情有Sing有喜有力」歌唱比賽詳情︰ 初賽 地點：人人食飯公司 地址：旺角豉油街60-104號XX Arcade東翼2樓 日期：2026年6月9日 地點：頂好海鮮酒家 地址：尖沙咀彌敦道90-94號華敦大廈B1樓 日期：2026年6月23日 地點：蓮香樓 地址：尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1樓至2樓 日期：2026年6月29日 地點：Arcadia 地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心二期 - Midtown 30樓