惠康兩大懷舊主題分店登場 復古電車＋大排檔打卡位/懷舊零食專區/限定精品換購

惠康繼早前推出油麻地駿發花園懷舊店後，再為兩間分店換上全新主題，分別以港島經典「叮叮」電車及旺角街頭大排檔文化作藍本，打造充滿香港情懷的特色超市。除了多個打卡位外，店內亦引入一系列香港製造手信及懷舊零食，和各自推出的限定精品換購優惠。

配合新店開幕，惠康更於即日至7月11日期間推出懷舊主題電車，穿梭港島多區，車身及車廂均融入復古惠康元素，讓大家重溫昔日香港風貌。

位於堅尼地城域多利道的惠康新店，以香港電車作為主題，店內大量運用經典綠色及淡黃色設計，配合地面印上的電車路軌圖案，讓大家推著購物車選購商品時，猶如置身昔日港島街頭。

旺角店重現大排檔與茶餐廳文化

另一間全新改裝的旺角星際城市商場店，則以八、九十年代旺角街頭為設計概念。由入口的復古惠康招牌，到樓梯牆身展示的舊香港夜景照片，都充滿懷舊氣息，成為全新打卡熱點。

店內更特設「惠康大排檔」專區，擺放火水爐、火水燈及港式奶茶等經典元素，重現昔日大排檔氛圍。同場亦設有乒乓球彈簧拉杆機，只需任何消費即可免費體驗，重拾童年回憶。



