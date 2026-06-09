惠康兩大懷舊主題分店登場 復古電車＋大排檔打卡位/懷舊零食專區/限定精品換購

惠康繼早前推出油麻地駿發花園懷舊店後，再為兩間分店換上全新主題，分別以港島經典「叮叮」電車及旺角街頭大排檔文化作藍本，打造充滿香港情懷的特色超市。除了多個打卡位外，店內亦引入一系列香港製造手信及懷舊零食，和各自推出的限定精品換購優惠。
堅尼地城分店化身復古電車站
位於堅尼地城域多利道的惠康新店，以香港電車作為主題，店內大量運用經典綠色及淡黃色設計，配合地面印上的電車路軌圖案，讓大家推著購物車選購商品時，猶如置身昔日港島街頭。
配合新店開幕，惠康更於即日至7月11日期間推出懷舊主題電車，穿梭港島多區，車身及車廂均融入復古惠康元素，讓大家重溫昔日香港風貌。
旺角店重現大排檔與茶餐廳文化
另一間全新改裝的旺角星際城市商場店，則以八、九十年代旺角街頭為設計概念。由入口的復古惠康招牌，到樓梯牆身展示的舊香港夜景照片，都充滿懷舊氣息，成為全新打卡熱點。
店內更特設「惠康大排檔」專區，擺放火水爐、火水燈及港式奶茶等經典元素，重現昔日大排檔氛圍。同場亦設有乒乓球彈簧拉杆機，只需任何消費即可免費體驗，重拾童年回憶。
兩款懷舊精品同步登場
堅尼地城域多利道店推出限定「惠康燈箱招牌磁石貼」，顧客凡消費滿$100，即可以$28加購價換購，產品價值$68，極具收藏價值。另外，旺角星際城市商場店同步推出限定換購優惠，顧客凡消費滿$100，即可以$28加購價換購「惠康手機磁吸」一個，產品原價$68，數量有限，售完即止。
兩款精品均以經典惠康元素為設計主題，充滿港式復古風格，各位收藏愛好者及打卡迷必入!
搜羅香港製造手信及經典零食
兩間懷舊主題店亦引入多款香港及澳門特色手信，包括燒烤味及蒜香味的「Toasty迷你吐司」（兩包$50）、「冠華火水爐果汁豬肉條」（$99），以及備有奶醬多、焦糖及乾炒牛河口味的「上水爆谷」（$55）。蛋卷工房最新推出的「原味手工蜂巢蛋卷12條裝」（兩包$110）亦同步登場，而澳門特色手信「葡韻里斯本花曲奇咖啡味」（兩包$110.5）則為系列增添另一選擇。
此外，旺角星際城市商場店內亦設有懷舊零食專區，多款陪伴港人成長的經典小食同步上架，包括白兔糖（$19.9）、金牛牌沙琪瑪（$30.9）、華園蜜汁豬肉脯8件裝（兩包$25）、華園咖喱牛肉片（兩包$44.5）、冠華飛機欖（$17.5）、冠華龍鬚糖（$18）及冠華蝦子卷（$35.5），讓大家在購物之餘，亦可重溫昔日童年的味道。
惠康「香港情懷」主題分店資訊：
油麻地駿發花園分店
地址： 香港九龍油麻地眾坊街 3 號 駿發花園 5 座地下 1-11 號
營業時間： 上午 8 時至晚上 10 時
堅尼地城域多利道店
地址： 香港堅尼地城域多利道 1 號 百年大廈 2 座 3-7 號
營業時間： 上午 8 時至晚上 10 時
旺角星際城市商場店
地址：香港九龍旺角 山東街 47-51 號中僑商業中心星際城市商場地下
營業時間： 上午 8 時 30 分至晚上 11 時