FUGGLER 全新「Fugglercorns」獨角獸系列 馬卡龍色系夢幻登場

以怪趣形象見稱的潮玩品牌 FUGGLER，近日推出全新「Fugglercorns」獨角獸系列。新系列以柔和的馬卡龍色系絨毛打造，配上頭頂閃亮獨角，造型搶眼之餘，亦延續品牌一貫的調皮玩味風格，為一眾喜歡醜萌美學的粉絲帶來新驚喜。

FUGGLER是甚麼？ FUGGLER全名為Funny Ugly Monster，中文名為「牙寶」，是一群以怪誕外表見稱的毛絨玩偶。其招牌特色包括近似人類的牙齒、帶點呆滯的眼神，以及標誌性的屁股紐扣洞，成功塑造出既古怪又令人難忘的形象。品牌把搞怪、醜萌與療癒感結合，顛覆傳統可愛玩偶的既定印象，憑藉鮮明個性迅速在全球潮玩界走紅，成為不少收藏愛好者追捧的人氣IP。