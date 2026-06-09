FUGGLER 全新「Fugglercorns」獨角獸系列　馬卡龍色系夢幻登場

以怪趣形象見稱的潮玩品牌 FUGGLER，近日推出全新「Fugglercorns」獨角獸系列。新系列以柔和的馬卡龍色系絨毛打造，配上頭頂閃亮獨角，造型搶眼之餘，亦延續品牌一貫的調皮玩味風格，為一眾喜歡醜萌美學的粉絲帶來新驚喜。
FUGGLER是甚麼？
FUGGLER全名為Funny Ugly Monster，中文名為「牙寶」，是一群以怪誕外表見稱的毛絨玩偶。其招牌特色包括近似人類的牙齒、帶點呆滯的眼神，以及標誌性的屁股紐扣洞，成功塑造出既古怪又令人難忘的形象。品牌把搞怪、醜萌與療癒感結合，顛覆傳統可愛玩偶的既定印象，憑藉鮮明個性迅速在全球潮玩界走紅，成為不少收藏愛好者追捧的人氣IP。
怪誕美學成為品牌亮點
FUGGLER的吸引力，在於其獨特的「怪誕美學」。品牌圍繞怪趣、真我、破格與反差治癒等元素，透過大膽用色與不按常理出牌的設計，塑造出鮮明個性。這種帶點搗蛋、又不失趣味的形象，不但讓角色更具辨識度，也為粉絲提供一種情緒投射與紓壓出口，鼓勵大眾接納自己的古怪與不完美。
香港店舖資料
至於香港粉絲，如想親身選購FUGGLER產品，可前往銅鑼灣希慎廣場專門店。
地址:香港灣仔區銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場B1F-B101B
營業時間:10:00至10:00