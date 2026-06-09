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出版：2026-Jun-09 15:00
更新：2026-Jun-09 15:00

工展會購物節2026｜登陸亞博設逾260個攤位 免費試玩匹克球 狂搶1折筍貨兼飲免費紅白酒

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工展會購物節2026｜登陸亞博設逾260個攤位 免費試玩匹克球 狂搶1折筍貨兼飲免費紅白酒

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《第6屆工展會購物節》將於62629日，一連4天於亞洲國際博覽館57號館舉行。今年活動以「購物玩樂Summer Chill」為主題，精彩元素更勝以往，場內設有約280個攤位，並劃分為9大主題展區。除了豐富購物優惠與環球美食外，更首度引入全城大熱「匹克球」運動體驗，配合總值超過40萬港元的精彩獎賞與星級表演舞台，打造出今夏最強一站式「食、買、玩」夏日嘉年華。

9大主題展區 激搶低至1折超值產品

《購物節》會場佔地超過11,000平方米，280個攤位分布在休閒食品區、健康養生區、生活家品區、服飾美容區及家鄉風味區等主題展區，雲集大量本地與國際名牌。不少參展商更推出低至1折夏日限定驚喜震撼價，是市民瘋狂掃貨、補貨的絕佳時機。

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環球美食大匯聚 下午狂歡享半價

「為食Guide」熟食專區、人氣「ChillChill食區」聯同全新「東南亞美食區」強勢列陣。市民每日下午2時後到場，即可大啖「半價」限定環球美食。更誘人的是，每日下午3時於「ChillChill食區」設有酒吧，將免費限量派發紅酒及白酒，讓入場人士一邊品嘗佳餚，一邊享受微醺的消暑微風。

工展會 1 工展會 2 工展會 3

引入匹克球體驗 數碼科技免費放電

今年《購物節》最受矚目新搞作，莫過於首度登場的「Pickleball Fun活力工展盃」競技賽與「匹克球體驗區」。現場更增設多款免費互動數碼科技運動遊戲，將傳統展覽變身為動感運動場，非常適合一家大細夏日齊齊打卡放電。

星級藝人舞台狂歡 零距離玩遊戲送大禮

一連4天舞台節目絕無冷場，大會邀請到多位星級跳唱組合及人氣歌手現場激唱，包括劉溫馨、李日朗、吳大強、女團Honey Punch及梁茵等，並舉行Busking爭霸賽與街舞表演。藝人們更會隨時走入觀眾席，與市民近距離大玩互動遊戲，送出總值逾40萬港元的豐富禮品。無論想趁折扣大肆購物、品嘗多國美酒佳餚，還是想體驗潮流運動與欣賞音樂，今個盛夏，約定親朋好友一齊出發前往工展會購物節。

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《第6屆工展會購物節》詳情：

日期： 202662629

開放時間：62628(上午10:30至晚上7:00)629(上午10:30至下午5:30，每日閉館前30分鐘停止入場)

地點：亞洲國際博覽館57號展館(東面入口)

票價：$10

早鳥優惠：凡於61225日網上預購門票，即享$8早鳥八折優惠。

查詢：第6屆工展會購物節 https://www.hkbpe.com.hk

交通貼士：

大會提供免費穿梭巴士直達荃灣及屯門。

市民可於東涌免費乘搭特快巴士X1直達亞博。

乘搭機場快綫享有即日來回優惠，香港站/九龍站只需$65，青衣站只需$53

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第6屆工展會購物節
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