工展會購物節2026｜登陸亞博設逾260個攤位 免費試玩匹克球 狂搶1折筍貨兼飲免費紅白酒

《第6屆工展會購物節》將於6月26至29日，一連4天於亞洲國際博覽館5及7號館舉行。今年活動以「購物玩樂Summer Chill」為主題，精彩元素更勝以往，場內設有約280個攤位，並劃分為9大主題展區。除了豐富購物優惠與環球美食外，更首度引入全城大熱「匹克球」運動體驗，配合總值超過40萬港元的精彩獎賞與星級表演舞台，打造出今夏最強一站式「食、買、玩」夏日嘉年華。
9大主題展區 激搶低至1折超值產品
《購物節》會場佔地超過11,000平方米，280個攤位分布在休閒食品區、健康養生區、生活家品區、服飾美容區及家鄉風味區等主題展區，雲集大量本地與國際名牌。不少參展商更推出低至1折夏日限定驚喜震撼價，是市民瘋狂掃貨、補貨的絕佳時機。
環球美食大匯聚 下午狂歡享半價
「為食Guide」熟食專區、人氣「Chill飲Chill食區」聯同全新「東南亞美食區」強勢列陣。市民每日下午2時後到場，即可大啖「半價」限定環球美食。更誘人的是，每日下午3時於「Chill飲Chill食區」設有酒吧，將免費限量派發紅酒及白酒，讓入場人士一邊品嘗佳餚，一邊享受微醺的消暑微風。
引入匹克球體驗 數碼科技免費放電
今年《購物節》最受矚目新搞作，莫過於首度登場的「Pickleball Fun活力工展盃」競技賽與「匹克球體驗區」。現場更增設多款免費互動數碼科技運動遊戲，將傳統展覽變身為動感運動場，非常適合一家大細夏日齊齊打卡放電。
星級藝人舞台狂歡 零距離玩遊戲送大禮
一連4天舞台節目絕無冷場，大會邀請到多位星級跳唱組合及人氣歌手現場激唱，包括劉溫馨、李日朗、吳大強、女團Honey Punch及梁茵等，並舉行Busking爭霸賽與街舞表演。藝人們更會隨時走入觀眾席，與市民近距離大玩互動遊戲，送出總值逾40萬港元的豐富禮品。無論想趁折扣大肆購物、品嘗多國美酒佳餚，還是想體驗潮流運動與欣賞音樂，今個盛夏，約定親朋好友一齊出發前往工展會購物節。
《第6屆工展會購物節》詳情：
日期： 2026年6月26至29日
開放時間：6月26至28日(上午10:30至晚上7:00)、6月29日(上午10:30至下午5:30，每日閉館前30分鐘停止入場)
地點：亞洲國際博覽館5及7號展館(東面入口)
票價：$10
早鳥優惠：凡於6月12至25日網上預購門票，即享$8早鳥八折優惠。
查詢：第6屆工展會購物節 https://www.hkbpe.com.hk
交通貼士：
大會提供免費穿梭巴士直達荃灣及屯門。
市民可於東涌免費乘搭特快巴士X1直達亞博。
乘搭機場快綫享有即日來回優惠，香港站/九龍站只需$65，青衣站只需$53。