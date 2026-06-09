工展會購物節2026｜登陸亞博設逾260個攤位 免費試玩匹克球 狂搶1折筍貨兼飲免費紅白酒

《第6屆工展會購物節》將於6月26至29日，一連4天於亞洲國際博覽館5及7號館舉行。今年活動以「購物玩樂Summer Chill」為主題，精彩元素更勝以往，場內設有約280個攤位，並劃分為9大主題展區。除了豐富購物優惠與環球美食外，更首度引入全城大熱「匹克球」運動體驗，配合總值超過40萬港元的精彩獎賞與星級表演舞台，打造出今夏最強一站式「食、買、玩」夏日嘉年華。

9 大主題展區 激搶低至 1 折超值產品

《購物節》會場佔地超過11,000平方米，280個攤位分布在休閒食品區、健康養生區、生活家品區、服飾美容區及家鄉風味區等主題展區，雲集大量本地與國際名牌。不少參展商更推出低至1折夏日限定驚喜震撼價，是市民瘋狂掃貨、補貨的絕佳時機。