高質中菜推介｜尚海薈推限定3晚八手聯乘 歎米芝蓮名廚9道菜餐單 野菌蝦子海参拌稻庭麵/川式怪味和牛肉

位於灣仔瑞安中心的高級中菜餐廳尚海薈，宣布將於2026年6月25日至27日，展開一連三晚、極罕見的期間限定跨界聯乘晚宴。是次盛宴特別由香港、北京及上海三間中菜名店聯手，包括尚海薈行政總廚潘振超、北京米芝蓮三星潮上潮 (朝陽)行政總廚張一峰、上海米芝蓮一星粵海棠行政總廚何柱君，以及明閣 (灣仔) 廚藝總監曾超敬，四位大廚將合作八手聯乘，將淮揚菜、粵菜、潮州菜及川菜四大中國菜系的精髓共冶一爐，喜愛中菜的話絕對不能錯過今次機會！

精彩九道菜聯乘餐單

九道菜餐單由潘振超師傅的淮揚前菜三小碟揭開序幕，包括酒香富貴蝦、煙燻四喜素卷及蔥燒花膠酥，從賣相到口感均見細緻工藝；隨後奉上的竹笙釀燕窩菜膽湯，清潤順喉。主菜部分層次分明，適合慢慢細味。明閣（灣仔）曾超敬師傅帶來胡椒忌廉龍蝦汁小青龍伴炸銀絲卷，香濃與酥脆形成對比；粵海棠何柱君師傅則以泡豇豆燒閩東大黃魚及川式怪味和牛肉，呈現鹹香與辛香交錯的風味組合。其後登場的還有潮上潮張一峰師傅的椒醬海中寶鴿腿，風味濃厚而不失平衡；以及潘振超師傅創作的鳳尾蝦湯包與野菌蝦子海參拌稻庭麵，口感由細膩過渡至豐富，令整個體驗更加立體。甜品方面，則有以潘師傅炮製的流沙金球．班蘭驢打滾作結，甜香之中帶有層次。



九道菜聯乘餐單的價錢為每位HK$2,388+10%，朗廷卓逸會會員可以優惠價錢HK$1,880+10%享用聯乘餐單。