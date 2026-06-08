麥當勞世界盃新品 4款限定麥樂雞醬/黃金椰脆新地/黑松露紫菜味Shake Shake粉 指定套餐加$9.5送球星珍藏杯

今屆世界盃熱潮升溫，麥當勞亦趁勢推出一系列期間限定新品及收藏企劃。由6月9日起，除了有18件麥樂雞套餐配四款限定醬料回歸，還同步帶來全新黃金椰脆新地、黑松露紫菜味Shake Shake粉及珍寶裝汽水，更推出印有五大國際球星及滑嘟嘟造型的限量「傳奇珍藏杯」，球迷和收藏迷都不能錯過。

18件麥樂雞套餐回歸 四款限定醬料任揀 今次主打的18件麥樂雞套餐以優惠價$49登場，並配搭四款期間限定滋味醬，包括去年推出後大受歡迎的「WOW！醬」、經典蜜糖芥末醬、香蒜微辣的蒜辣蛋黃醬，以及靈感來自巨無霸的巨無霸®麥樂雞醬，讓大家一次過試盡不同口味。

18件麥樂雞套餐回歸 四款限定醬料任揀

全新黃金椰脆新地登場 黑松露紫菜味Shake Shake粉 配合夏日來臨，麥當勞亦推出全新黃金椰脆新地，以雲呢嗱味新地配搭金黃焦糖醬及椰子脆脆，增添香甜層次。App同步推出優惠，可以$12.5換購黃金椰脆新地。 另外，Shake Shake薯條亦新增黑松露紫菜味調味粉，結合濃郁黑松露香氣與紫菜風味，為經典薯條帶來全新食法。

加$9.5升級套餐 隨機獲贈限量「傳奇珍藏杯」 配合世界盃氣氛，麥當勞首次聯乘多位國際足球名宿及新星，推出一套共6款「傳奇珍藏杯」。杯身分別印有碧咸（David Beckham）、朗拿甸奴（Ronaldinho）、耶馬（Lamine Yamal）、亨利（Thierry Henry）、孫興慜（Son Heung-min），以及麥當勞樂園人氣角色滑嘟嘟的漫畫化造型，極具收藏價值。 只需透過麥當勞App或到餐廳購買18件麥樂雞套餐或其他指定超值套餐，並加$9.5升級「大大啖勁量組合」，即可隨機獲贈一款傳奇珍藏杯。

麥當勞App限定優惠 睇波分享餐同步推出 除了新品外，麥當勞App亦推出多款期間限定優惠，包括購買指定超值套餐加$10即可加配4件麥樂雞及一款限定滋味醬；晚上6時至凌晨4時更設有「$108睇波拍檔2人分享餐」及「深夜狂熱1人飽足餐減$3」優惠，方便球迷一邊睇波一邊享受美食。