網上熱話｜人夫要求生日食拿破崙蛋糕 老婆別出心裁送上真．拿破崙 引網民爆笑

生日食蛋糕對很多人來說是指定動作，為了壽星仔/女開心難忘，送蛋糕者更會特別訂製破格有趣的款式。好似早前一位剛過完生日的人夫，在社交平台分享今年的特別版拿破崙生日蛋糕，沒料到老婆極具創意別出心裁，誠意準備真．拿破崙，令壽星及一眾網民都笑爆嘴。

人夫要求生日食拿破崙蛋糕 生日食蛋糕對很多人來說是幸福的儀式感，每個人都會有自己想要的款式和口味，若然壽星本人明確表明的話，對方就不用擔心買到不啱食的生日蛋糕。早前，一位剛過完生日的人夫在社交平台發文，表示自己今年特意向老婆表明「生日想食拿破崙蛋糕」，原以為是一層層酥脆酥皮的拿破崙，豈料老婆準備的竟然另有乾坤！

老婆別出心裁準備真．拿破崙 從發文者上傳的照片中，可見老婆不單聽從他的訴求，更別出心裁地在基礎上製造驚喜，準備了真．拿破崙蛋糕！不過此拿破崙非彼拿破崙，蛋糕面上印有一張法國著名歷史人物、皇帝、軍事家兼政治家「拿破崙一世」的肖像，四周唧上整齊忌廉，切蛋糕時更巧妙地將拿破崙「一開四」，人人有份。細看照片中蛋糕的木底板英文字，蛋糕疑似FRESHFRESH出品。