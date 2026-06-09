富豪酒店集團推學生酒店ASPIRE HOUSE 月租低至$7,000 羅寶文：不只是床位

談起學生宿舍，許多人首先聯想起大學宿舍。富豪酒店集團推出全新「ASPIRE HOUSE」學生酒店品牌，並將沙田麗豪酒店設為項目首站。酒店部分樓層將會重新裝修，打造不同規格的雙人房及單人房，月租低至$7,000，學生最快可於今年8月入伙。富豪酒店集團副主席羅寶文表示：「ASPIRE HOUSE強調並非提供一個床位，而是全面的生活體驗，讓留學生感受到家的溫暖。」

發揮逾40年酒店經營 經驗 為留學生提供第二個家 作為全港首個學生酒店項目的領航者，羅寶文認為自己修讀心理學和佛學的經歷，以及多年留學外國的經歷，讓她渴望為下一代作出貢獻。她指出「適逢國家支持香港經濟轉型，以及中美關係緊張，不少學生轉為在港留學。我認為這是非常好的機會，不但發揮我對教育的熱誠，更是展現富豪集團超過40年酒店經營經驗，不只是為學生提供一個住宿床位，更是打造全方位學習成長體驗。」

首站麗豪酒店鄰近中大 車程最快10分鐘到達 沙田麗豪酒店地點鄰近中大，車程最快可10分鐘到達。優越的地理位置被選為ASPIRE HOUSE的首站，其後項目將會擴展至富薈旗下位於旺角、土瓜灣、上環及炮台山的酒店。羅寶文透露自己同屬「沙田友」。她表示，由於繪畫老師是沙田人，所以小時候經常到沙田上畫班，周末時更於老師的家中留宿，甚至對沙田標誌城門河有一份情意結，「我很喜歡沙田，最難忘是端午節扒龍舟，看著槳手跌落水覺得相當有趣。這份對沙田的情誼延續至今，我現在不時帶着狗狗在彭福公園散步，所以我覺得沙田是一個很宜居的地方，亦適合留學生在此感受香港。」

承認經營有困難 近年訪港遊客熱衷「特種兵式旅遊」，為節省旅費繼而露營沙灘或留宿快餐店。坊間猜測，富豪集團因此發展學生酒店業務，羅寶文坦言商務客和過夜旅客人數有所下降，加上旅客消費降級和24小時過關安排，導致遊客不願在本地酒店過夜。她承認營商環境日趨困難，「總之做生意一直要靈活變通」。

免費使用酒店設施 提供二十四節氣養生湯水 ASPIRE HOUSE提倡Live(生活)、Learn(學習)及Co-create(共創)，著力為學生提供有溫度的第二個家。除了酒店必備的Wi-Fi和清潔房間服務外，學生同時配有獨立的出入閘口和門禁系統，保障安全。住客亦可使用酒店內各種康樂設施，包括健身室、泳池和匹克球場，甚至享用與本地大學中醫學院研發的二十四節氣養生湯水。團隊更透露，中秋或聖誕節等大時大節，酒店將會舉辦不同的活動，讓宿生之間聯繫感情。 推出連串活動助未來發展

酒店同時推出「One Earth NextGen Innovators」計劃和「與CEO對話」系列活動，為學生的創業夢及未來就業打下穩固基礎。ASPIRE HOUSE早前與阿里巴巴、小鵬汽車和騰訊合作，讓100位學生參與企業舉辦創業者活動，協助學生及早裝備未來。 設多種規格房間 可享開揚河景+山景 ASPIRE HOUSE設有多種規格的雙人房及單人房，每月租金由港幣7,000元起至19,000元不等。記者早前實地視察，房間內設有書桌和多個儲物櫃，收納空間充足，而浴室亦附設小型洗衣機，方便住戶清洗貼身衣物；雙人房以組合櫃和掛簾分隔，讓學生保留私人空間。景觀方面，部分房間面向城門河及大帽山，景色相當開揚；但有房間屬「樓望樓」，住戶日常可能需要長期拉上窗簾，保障私隱度。另外，團隊透露，酒店特意設立學生專享的小型廚房，他們可烹調簡單小食。假如對下廚缺乏信心，他們亦可於酒店餐廳以優惠價享用美食。