夏天化妝小貼士 | 天氣愈焗愈要妝感輕盈 資生堂初夏底妝3步驟

踏入初夏，底妝比起追求厚重遮瑕，不少人更在意妝感是否夠輕透貼服，同時兼顧肌膚狀態。天氣漸趨悶熱潮濕，如果想妝容由早到晚仍保持自然光澤感的話，一定要做好妝前打底、底妝質感與定妝步驟。而資生堂今季以養膚為重點,帶來一套由妝前到定妝的底妝組合，為初夏妝容增添更自然透亮的完成度。

Step 1: 妝前打底先做好肌膚準備

由打底、上妝到定妝，以下三個步驟正好勾勒出一套更適合初夏的光感底妝節奏。 Step 1: 妝前打底先做好肌膚準備 可以品牌皇牌免疫力活膚精華作為妝前打底第一步，塑造飽滿水潤的光澤肌膚狀態。上妝前以指腹由面部中央向外輕拍推開，有助令肌膚更見柔嫩飽滿，同時為後續底妝打好基礎，令妝效更持久穩定。

Step 2: 輕盈粉底兼顧妝感與養膚 REVITALESSENCE養膚亮澤修護精華粉底 SPF30 PA+++則著重兼顧妝感與膚質表現。粉底質感如精華般輕盈易推，採用品牌獨創serum first精華環鎖科技，將精華與亮肌粉末結合，帶來自然提亮效果，同時避免厚重妝感。配方亦加入維他命B3及源自北海道的發酵米精萃等養膚成分，於上妝同時持續補濕與亮肌，令底妝由早到晚保持柔滑光澤。