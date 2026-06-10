邊佑錫為Johnnie Walker藍牌代言 分享個人品酒習慣 city'super推父親節限時尊屬刻字服務

因奇幻韓劇《21世紀大君夫人》收視屢創新高、人氣火爆全亞州的韓星邊佑錫，近日正式解鎖新身份，榮升蘇格蘭威士忌品牌Johnnie Walker Blue Label(藍牌)的全新代言人。在最新曝光的宣傳照中，邊佑錫身穿剪裁俐落的深色西裝，眼神流露著優雅與自信，與手中琥珀色的頂級酒液相得益彰。
談及這次合作，邊佑錫大方分享自己私房品酒習慣，私底下他對極致工藝充滿敬意，又坦言喜歡在靜謐的時刻，先靜靜舉杯感受，再細味品嘗美酒的醇厚風味。除了獨處，他也是個極度重視儀式感的人，每逢中秋節或農曆新年等傳統佳節，他必定會帶上好酒，與最親密的好友相聚碰杯，一起細味美酒的醇厚層次。
為了讓香港威士忌愛好者與fans，能與男神同款，品牌特別趕在父親節前夕，與超市city'super合作，推出獨家奢華驚喜。由即日起，凡於city'super門市購買Johnnie Walker Blue Label(750ml)，即可現場享受限時免費尊尚刻字服務。這項客製化服務不但能在瓶身刻下個人或父親的名字，打造世上獨一無二頂級禮物。這項限時免費刻字服務，同樣延伸至品牌旗下產品，購買John Walker & Sons XR 21年(750ml)及John Walker & Sons XR 23年(750ml)，同樣可享刻鑄服務。
不論是想收藏邊佑錫同款的藍牌風采，還是想為父親送上沉穩大器的 XR 年份威士忌，本月內親臨 city'super 門市即可解鎖這份非凡品味。這個父親節，不妨與邊佑錫一起舉杯，Keep Walking，無畏邁向更自信的未來！
各款John Walker現已於指定零售商有售，其建議零售價為：
Johnnie Walker Blue Label(750ml) $1,600
John Walker & Sons XR 21 年(750ml) $1,030
John Walker & Sons XR 23 年(750ml) $1,268