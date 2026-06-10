邊佑錫為Johnnie Walker藍牌代言 分享個人品酒習慣 city'super推父親節限時尊屬刻字服務

因奇幻韓劇《21世紀大君夫人》收視屢創新高、人氣火爆全亞州的韓星邊佑錫，近日正式解鎖新身份，榮升蘇格蘭威士忌品牌Johnnie Walker Blue Label(藍牌)的全新代言人。在最新曝光的宣傳照中，邊佑錫身穿剪裁俐落的深色西裝，眼神流露著優雅與自信，與手中琥珀色的頂級酒液相得益彰。

談及這次合作，邊佑錫大方分享自己私房品酒習慣，私底下他對極致工藝充滿敬意，又坦言喜歡在靜謐的時刻，先靜靜舉杯感受，再細味品嘗美酒的醇厚風味。除了獨處，他也是個極度重視儀式感的人，每逢中秋節或農曆新年等傳統佳節，他必定會帶上好酒，與最親密的好友相聚碰杯，一起細味美酒的醇厚層次。