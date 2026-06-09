化妝大師陳文輝孫Gray Chen 特技妝殺入國際 跨界殯儀業修復殘缺遺體

香港電影特技化妝師陳嘉偉(Gary Chan)，祖上兩代都從事化妝，可謂大有來頭。爺爺是前TVB化妝總監陳文輝；爸爸陳志達曾效力TVB及HKTV，離世前為ATV高級化妝主任。Gary本人更厲害，曾為荷李活電影《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)化特技妝。近年他更將這技巧運用到不同領域，除了為萬聖節活動、密室逃脫等遊戲化妝，亦開始涉足殯儀業。去年就為火災災民修復遺體；他坦言在完成遺體修復後，才真正感受到特技化妝的意義，用雙手重塑生命的最後尊嚴。文：Jeff Szeto 圖：鍾式明

生於化妝世家的Gary，稱爺爺爸爸從未鼓勵他學化妝，更叮囑他學做生意勿入行；告誡他化得如何漂亮，化妝師都只是得一對手，難有大發展空間。他在23歲時經朋友介紹，認識一本日本漫畫《Gimmick！特技化妝》，被書內情節感染，隻身飛到美國學習，「《Gimmick！》是一本好王道熱血的漫畫，講特技化妝如何拯救世人，睇完之後我就飛到美國洛杉磯Cinema Makeup School，讀了3個月特技化妝，就是這樣入行。」 美國同學帶入影圈 雖然無心化靚妝，但Gary從小到大潛移默化，對化妝已有一定基礎認識，在美國學習最先進的特技技巧，回港後持續練習，很快掌握當中竅門。他在美國讀書時，剛巧認識一位做特技化妝的朋友Castle，經對方介紹一起加入《踏血尋梅》劇組，正式參與香港電影製作，「劇組有個泰國特技化妝師叫阿Q，可能因為簽證或其他問題離開，Castle見我可以獨自完成，之後又再找我幫手一兩個項目，就正式加入電影行業。」

Gary初入行時，會刻意避開是輝哥孫兒的身份，不想行內人覺得他靠家人才能入行。在電影圈工作久了，知道此行沒有混飯吃，加上行業萎縮，要有真材實料才能留下；當他實力獲得認可，就不再避談家族背景，更以祖父的成就為榮，「聽到爺爺昔日同事、下屬講他的事跡，好像聽江湖故事那樣。覺得很棒，其實應該引以為傲，不應避談。」

參與荷李活製作 Gary的化妝箱裝滿驚喜。他工作足跡遍及中、港、台及馬來西亞電影劇組，更曾涉足荷李活製作《攻殼機動隊》的香港拍攝部份。Gary指是前公司拍檔Ryan Li接到邀請後，就找他一起加入劇組，踏進外國團隊的片場時，香港製片突然拋出一道難題：「誰能徒手在演員身上，用紋身筆(tattoo pen)直接畫出一條龍？」要在高壓片場解決這道難題，他憶述：「因為我從小就經常畫龍，當時沒想太多，就自告奮勇上前畫起來。」在外國同行眼下手起筆落，流暢繪出一條栩栩如生的龍圖騰，讓他在荷李活團隊中寫下香港職人名字。

奧斯卡大師的震撼教育 走過港、美、中三地片場，Gary坦言荷李活電影預算最雄厚，而內地市場大、題材多，又涉獵魔幻與科幻，發展十分完善，「我可能某一個小範疇可以，但中國內地市場大，有很多地方、很多人，可以試很多fantasy的東西，發展前景一定較好。」至於電影行內他最佩服的，就是他的啟蒙老師、兩屆奧斯卡特技化妝得主辻一弘(Kazuhiro Tsuji，Kazu Hiro)，對方的一句話，至今仍深刻烙在他的創作中：「Kazu Hiro對曾對我說，只要覺得作品不夠好，永遠都可以繼續優化，只看你甚麼時候停筆。」撇除時間限制未能達致完美，讓他至今看待自己的每件作品，都抱著謙卑的遺憾：「所以我從來沒有一個作品是真正滿意。但也因為這種『覺得不夠好』，才推動我繼續練下去。」

香港電影業近年產量銳減，需要特技化妝的劇組更是少之又少；就算曾參與荷李活製作，亦難免面臨沒工開。慶幸他早在疫情時，與朋友創立組織Triple Lips，籌辦萬聖節與密室逃脫活動，在玩家圈子中闖出名堂。同時憑藉高超雕刻功底，接下許多藝術裝置工作，最新作品就有為全智賢主演新戲《屍速禁區》在港上映時，製作極具視覺震撼的喪屍雕塑。Gary坦言，現在最讓他感到踏實與成功，不再是大銀幕上閃過自己的名字，而是隱身於殯儀業後方，用雙手為意外離世的先人修復容貌。