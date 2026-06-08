Pharrell Williams 全新演繹 Moët & Chandon Ice Impérial 限量版香檳 酩悅香檳聯乘10 間精選餐廳酒吧夏日限定體驗

今年夏天，Moët & Chandon 將法國聖特羅佩的陽光與歡聚氛圍帶到香港，與香檳愛好者一同細味季節之美，品牌將聯乘全港10間知名餐廳及酒吧，推出一系列限定餐飲體驗，從早午餐到黃昏舉杯時光，甚至精緻晚宴，皆精心搭配Moët & Chandon經典香檳。是次活動的核心亮點是品牌經典之作 Moët & Chandon Brut Impérial。自1869年問世以來，以其明亮果香、細膩氣泡及優雅結構成為共享美好時光的象徵。不論是青蘋果、柑橘的清新香氣，還是白肉果實與奶油麵包的豐富風味，都為每一口帶來極致愉悅。此外，品牌推出由 Pharrell Williams 設計的限量版 Moët & Chandon Ice Impérial，首次破格地褪下標誌性的白色外層包裝，以簡約美學詮釋夏日相聚精神，專為加冰享用而設，完美捕捉夏季的輕鬆愉悅。
Moët & Chandon限定餐飲體驗
Le salon de Joel Robuchon（圓方）Le salon de Joel Robuchon （IFC商場）
無限暢飲Moët & Chandon Impérial Brut 早午餐菜單，尊享價$1,088
Golden Hour小酌菜單——精選佐酒小食獨家優惠
Moët & Chandon Grand Vintage每杯$240
The Grand Buffet
自助餐加配無限暢飲Moët & Chandon Impérial Brut
午市自助餐 2小時$330或3小時$480
晚市自助餐 2小時$330或3小時$480
Migas
無限暢飲Moët & Chandon Impérial Brut 早午餐菜單，每位$420
「Moët Hour」歡樂時光每杯$118 每瓶$590 每瓶1.5公升裝$990
The Pin
Moët & Chandon Impérial Brut： 每杯$140 每瓶$850
Bakery by The Grand （又一城及合和商場）
凡享用「Kiss of Bubbles & Seafood」菜單，即可以$298加配Moët & Chandon Impérial Brut一瓶
Terrace Boulud （文華東方酒店）
Moët & Chandon Grand Vintage 2015： 每杯$198 每瓶或1.5公升裝$2,560
Moët & Chandon Rosé Impérial： 每杯$198 每瓶或1.5公升裝$2,305
L'Atelier de Joel Robuchon
Moët & Chandon Grand Vintage Brut： 每杯$300 每瓶$1,200
南海一號
「Toast to Moet」歡樂時光（18:00-21:00）
Moët & Chandon Brut Impérial： 每杯$118 每瓶$590每瓶1.5公升裝$990