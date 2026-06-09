日本TruffleBAKERY推3款新鹽包！香港率先試芝士口味 期間限定店7月登陸旺角MOKO

日本過江龍麵包店TruffleBAKERY香港店首度增添其鹽包系列款式，一口氣推出3款新口味，當中包括香港率先推出的芝士鹽包，雙重芝士風味超吸引！另外TruffleBAKERY將於 7 月中首次進駐九龍區，在旺角 MOKO 開設期間限定店，為麵包迷帶來新款式的麵包及烘焙品，令人非常期待！
TruffleBAKERY鹽包系列新品登場！
TruffleBAKERY香港店開店至今，鹽包系列向來只供應皇牌口味「白松露鹽包」及香港獨家的「松露朱古力鹽包」，而最近品牌將於香港店率先推出全新「芝士鹽包」($26)，於鬆軟麵糰中融入巴馬臣芝士，並於表面再撒上芝士及黑椒，層層堆疊出濃郁鹹香，帶來更富層次的味覺享受，絕對值得一試！而於7月起更有同樣是香港店率先推出的「檸檬鹽包」，在麵糰加入檸檬汁及新鮮檸檬皮，散發清新果香，配合面層檸檬糖霜，呈現恰到好處的酸甜平衡。另一款同步登場的「抹茶鹽包」，更是日本全線分店的人氣熱賣款，特別選用京都抹茶粉製作，內藏抹茶朱古力餡，茶香濃郁且層次分明，抹茶fans必試！
*7月新口味鹽包的正式推出日期待定，詳情請留意官方社交媒體之公佈。
TruffleBAKERY 旗艦店
地址：銅鑼灣勿地臣街 11 號 The Hedon 地下
營業時間：9am – 8pm
TRUFFLE mini
地址：銅鑼灣軒尼詩道 555 號 SOGO B2 層
營業時間：10am – 10pm
中環期間限定店
地址：中環 ifc 商場 1 樓 Kiosk LA13
營業時間：平日 8:30am – 8pm、周末及公眾假期 10am – 7pm
旺角期間限定店（7月中開業）
地址：旺角太子道西 193 號 MOKO 新世紀廣場 MTR 層 M07A 號舖
營業時間： 10am – 10pm