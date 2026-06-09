日本TruffleBAKERY推3款新鹽包！香港率先試芝士口味 期間限定店7月登陸旺角MOKO

TruffleBAKERY鹽包系列新品登場！

TruffleBAKERY香港店開店至今，鹽包系列向來只供應皇牌口味「白松露鹽包」及香港獨家的「松露朱古力鹽包」，而最近品牌將於香港店率先推出全新「芝士鹽包」($26)，於鬆軟麵糰中融入巴馬臣芝士，並於表面再撒上芝士及黑椒，層層堆疊出濃郁鹹香，帶來更富層次的味覺享受，絕對值得一試！而於7月起更有同樣是香港店率先推出的「檸檬鹽包」，在麵糰加入檸檬汁及新鮮檸檬皮，散發清新果香，配合面層檸檬糖霜，呈現恰到好處的酸甜平衡。另一款同步登場的「抹茶鹽包」，更是日本全線分店的人氣熱賣款，特別選用京都抹茶粉製作，內藏抹茶朱古力餡，茶香濃郁且層次分明，抹茶fans必試！



*7月新口味鹽包的正式推出日期待定，詳情請留意官方社交媒體之公佈。