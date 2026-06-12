依時能源填色及繪畫比賽2026 現正接受報名 畫出你心中的石油氣幸福故事

由依時能源有限公司（依時）與香港青少年服務處賽馬會青少年綜合服務中心合辦的「依時能源填色及繪畫比賽2026」，今年矚目回歸。適逢比賽踏入第五年，大會特別聯乘本地人氣插畫家Messy Desk，誠邀參加者於畫紙上描繪專屬你的「石油氣幸福故事」，以色彩記錄每個因石油氣而存在的溫暖時刻。
設有五大組別 適合不同年齡層參與
比賽設有五大組別，包括「幼兒親子組」（2020年或以後出生之兒童及其家長）、「初小親子組」（2017年至2019年出生之兒童及其家長）、「高小組」（2014年至2016年出生之兒童）、「中學及大專組」（2002年至2013年出生之青少年），以及本年度新增的「公眾組」（2001年或之前出生人士）。每組各設冠軍、亞軍、季軍一名及優異獎十名，另設入選500強及最踴躍參與團體獎。
豐富獎品總值逾$37,000
大會準備了總值超過$37,000的獎品，各組冠軍可獲iPad mini 128GB。其他獎項包括Lego組合、數碼產品現金禮券及IPEshop現金券等。每位得獎者均獲頒電子獎狀，以及將獲邀出席9月上旬的頒獎典禮，優秀作品亦有機會於公眾展覽展出，並收錄於依時2027年枱曆。
*獎品以實物為準，圖片僅供參考。
網上報名及提交作品
有興趣報名人士可透過比賽網站下載報名表格，完成作品後填妥網上報名表，並以PDF或JPG格式上載作品。成功提交後將收到確認電郵。截止日期為2026年8月10日。
>>>比賽網站<<<
>>>查詢電郵<<<
查詢電話：2653 8514
「5載依時EASY賞」慶祝活動
此外，為慶祝依時成立五周年，依時將會推出一系列精彩活動，以答謝客戶一路以來的支持。活動包括石油氣爐具「時時賞」、有「依」食明火煮食比賽、IPEshop x 門市EASY禮遇、有「時」累積消費賞，以及一個驚喜活動。敬請留意依時社交平台，緊貼最新消息！
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