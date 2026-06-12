依時能源填色及繪畫比賽2026 現正接受報名 畫出你心中的石油氣幸福故事

由依時能源有限公司（依時）與香港青少年服務處賽馬會青少年綜合服務中心合辦的「依時能源填色及繪畫比賽2026」，今年矚目回歸。適逢比賽踏入第五年，大會特別聯乘本地人氣插畫家Messy Desk，誠邀參加者於畫紙上描繪專屬你的「石油氣幸福故事」，以色彩記錄每個因石油氣而存在的溫暖時刻。

設有五大組別 適合不同年齡層參與

比賽設有五大組別，包括「幼兒親子組」（2020年或以後出生之兒童及其家長）、「初小親子組」（2017年至2019年出生之兒童及其家長）、「高小組」（2014年至2016年出生之兒童）、「中學及大專組」（2002年至2013年出生之青少年），以及本年度新增的「公眾組」（2001年或之前出生人士）。每組各設冠軍、亞軍、季軍一名及優異獎十名，另設入選500強及最踴躍參與團體獎。