日本旅遊｜日本環球影城首間機場官方商店開幕 機場限定商品+影相機登場

準備飛大阪的各位注意！登機回港前，記得到關西機場首間環球影城常設官方商店！踏入25週年里程碑的日本環球影城(USJ)，將於日本國內設立首間機場常設官方商店「環球影城禮品屋關西國際機場店」，進駐關西國際機場第一航廈，推出多款機場限定周邊登場，想爭取時間入手手信，就絕對要把握時間上機前去掃貨啦。

機場店內的格局有如通往天空的魔法之門，充滿開放感的設計帶來愉快的購物體驗。店內齊集風靡全球的環球影城明星陣容，包括人氣瑪利歐(MARIO)、超可愛的迷你兵團(MINION)以及甜美的Hello Kitty等。這裡更有「關西國際機場店限定」系列，全新登場的限定版絨毛公仔和絨毛鑰匙圈，為經典角色換上融合機場元素的獨家造型，絕對不能錯過。

首設影城外周邊販賣機 獨家Photo Booth定格心動瞬間

除了限定機場周邊外，新店更帶來了兩大體驗。店外特別設置了日本環球影城首部設於園區外的「周邊商品專用自動販賣機」，讓趕時間的旅客可以像買飲品般輕鬆挑選心水商品，非常貼心！

不容錯過關西國際機場店獨家的全新「Photo Booth」影相機。這部影相機內置了多款專為機場設計、以影城經典角色為主題的原創專屬相框。在上機前，和親朋好友拍下愉快瞬間，將快樂旅遊回憶帶回家，絕對是最浪漫的旅行紀念。