日本熱推「毛巾瘦背操」5分鐘甩走厚背肉 網民實測 2週激瘦10公斤

長時間坐著工作，加上低頭滑手機，容易令背部變厚、肩頸前傾，這不單只會令身形顯得肥胖，更會影響整體儀態。日本youtube頻道《SALA Pilates》分享了一套在家就可以做的「毛巾瘦背操」，這個瘦背操主打簡單、省時，只需一條毛巾，每天跟著音樂跳5分鐘，便可以帶動全身燃脂，有助改善背部線條。有網民實測，只要兩星期就減去10公斤，引起熱議。這套動作設計以初學者為主，節奏輕鬆，毋須額外器材，亦不需要外出，特別適合平日缺乏運動習慣的人。

雙手將毛巾高舉過頭，配合音樂節奏左右擺動身體，是整套運動的入門動作。可有效喚醒背部肌群，幫助伸展肩頸位置。 對於長時間久坐、容易出現圓肩或肩頸繃緊的人士尤其適合，持續進行有助改善體態，令上半身線條更挺直。

將毛巾移至背後，雙手作上下擺動，重點刺激肩胛骨內側及後背位置。此動作能針對較難減去的背部脂肪，同時強化上背肌肉。 過程中或會出現輕微痠感，但屬正常現象，反映肌肉正在發力，有助逐步塑造清晰背部線條。

雙手舉起毛巾，上半身作左右扭轉，動作能同時帶動背部與側腰肌群。 這個動作有助提升燃脂效率，亦可紓緩久坐導致的腰背僵硬問題，令整體線條更流暢自然。

毛巾瘦背操 Step 4: 扭臀毛巾操

全身帶動 提升有氧效果

結合扭動臀部與揮動毛巾的動作，節奏較強，能有效提升心率，屬於整套運動中燃脂效果較高的一環。不只針對背部，更能同時帶動腰部及骨盆周邊肌群，達致全身運動效果，亦有助紓緩壓力。

總結

毛巾瘦背操以簡單動作結合有氧運動與肌肉訓練，適合忙碌或缺乏運動習慣的人士作為入門選擇。雖然短時間內見效的成果因人而異，但若能持之以恆，配合基本飲食管理，對改善體態與提升活動量均有一定幫助。