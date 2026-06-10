北角海濱變身「萌喵足球場」 千呎充氣競技場/泡泡足球免費玩 完成任務可贏限定紀念品

世界級足球盛事熱潮殺到，北角海濱花園由6月12日起至8月31日，北角匯對出、東岸板道旁的海濱公園將化身為「萌喵狂熱足球祭」，以近千呎充氣裝置打造「萌喵足球競技場」，結合三大打卡位及兩關免費入場的晉級遊戲嘉年華，讓大人細路都可以在盛夏盡情「落場」。
千呎充氣足球場登場
北角匯以足球競技場為設計概念，綠茵草坪上設有三大打卡位。其中最矚目的是高達5米的「王牌喵前鋒」，穿上巴西10號球衣坐鎮球場中央，旁邊更有巨型足球及必勝球靴裝置。
另一邊則有代表德國、葡萄牙、阿根廷及克羅地亞的「四大傳奇」巨星喵，以及由六位圓滾滾萌貓組成的「圓滾滾龍門陣」。一眾喵星小將換上不同國家隊經典球衣，以可愛造型迎接球迷到訪，成為今個暑假的人氣打卡熱點。
免費挑戰街頭足球闖關 完成任務可獲限定紀念品
除了打卡裝置外，現場亦設有兩大足球體驗活動。
第一關：「萌寵街頭足球大挑戰」
這一關考驗足球基本功，參加者需先利用運動器材測試核心穩定性，在不平衡狀態下完成精準傳球，繼而展現控球技巧爭奪「街頭控球王」寶座，再跨越跳高欄、繞過雪糕筒盤球並衝刺射門，最後以1對1桌下足球作結。成功過關者可即時獲得限定紀念品。
日期：6月12日至14日（星期五至日）
時間：下午1時至晚上8時
地點：北角匯二期露天廣場及一期地下G13號舖
泡泡足球大對決 體驗邊碰撞邊射門樂趣
第二關：「泡泡足球大對決」
過了首關後可晉級終極戰場。參加者穿上巨大透明泡泡球裝備，以每隊1至3人自組球隊，可選擇3對3團隊對戰或1對1單挑，在場上瘋狂碰撞、搶球及射門，體驗「跌倒也是享受」的獨特樂趣。每節20分鐘，每日設10節，每節最多6人參與。
日期：6月21日、28日及7月5日、19日（星期六）
時間：下午12時至4時半
地點：充氣萌喵足球競技場
報名：6月12日起於北角匯網站及社交平台開放免費網上預約，名額有限，先到先得。
完成挑戰可享逾20間商戶優惠
成功挑戰兩大關卡的參加者，可獲北角匯一、二、三期超過20間商戶的獨家優惠合集，折扣低至75折，涵蓋餐飲如明珠海景晚市75折、Riva灣全單88折、Sol House Oyster and Restaurant晚市主餐牌88折，以及購物優惠如周大福手工珠寶飾品95折、Lemongrass House正價貨品88折等。
北角匯「萌喵狂熱足球祭」盛夏主題裝置
日期：2026年6月12日至2026年8月31日
時間：上午10時半至下午9時半
地點：北角匯二期對出海濱公園