北角海濱變身「萌喵足球場」 千呎充氣競技場/泡泡足球免費玩 完成任務可贏限定紀念品

世界級足球盛事熱潮殺到，北角海濱花園由6月12日起至8月31日，北角匯對出、東岸板道旁的海濱公園將化身為「萌喵狂熱足球祭」，以近千呎充氣裝置打造「萌喵足球競技場」，結合三大打卡位及兩關免費入場的晉級遊戲嘉年華，讓大人細路都可以在盛夏盡情「落場」。

千呎充氣足球場登場

北角匯以足球競技場為設計概念，綠茵草坪上設有三大打卡位。其中最矚目的是高達5米的「王牌喵前鋒」，穿上巴西10號球衣坐鎮球場中央，旁邊更有巨型足球及必勝球靴裝置。

另一邊則有代表德國、葡萄牙、阿根廷及克羅地亞的「四大傳奇」巨星喵，以及由六位圓滾滾萌貓組成的「圓滾滾龍門陣」。一眾喵星小將換上不同國家隊經典球衣，以可愛造型迎接球迷到訪，成為今個暑假的人氣打卡熱點。