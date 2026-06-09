玉桂狗化身機長登陸將軍澳MCP 6大航空主題打卡位/模擬飛行工作坊/期間限定店/精品換領

玉桂狗粉絲注意！今個暑假Sanrio人氣角色Cinnamoroll（玉桂狗）與Usahana將進駐將軍澳MCP新都城中心，由7月3日至8月30日期間舉行「Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園」。商場以航空主題打造6大打卡場景，包括全長12米巨型飛機裝置、登機櫃檯、夢幻機艙及駕駛艙等，Cinnamoroll與Usahana更首次分別以機長及空中服務員造型亮相。此外亦有小機師及小空中服務員體驗工作坊，以及期間限定店和消費換領精品活動。即睇以下活動詳情。

6大航空主題打卡位 玉桂狗化身機長登場 活動期間，MCP新都城中心將化身航空世界，帶來6大機場及飛行主題場景。當中最吸睛的是全長12米的巨型飛機造型裝置，首次以機長造型亮相的Cinnamoroll坐鎮機頂迎接訪客，而Usahana則化身空中服務員，一同展開夢想飛行之旅。大家可沿著粉色雲梯登上機艙打卡，感受置身航空世界的氛圍。 登機大堂、機艙及駕駛艙還原飛行旅程 場內多個打卡位均以航空元素設計，包括由彩虹與白雲組成的「天際彩虹拱門」、設有航班資訊顯示屏的「夢想航道登機大堂」，以及模擬辦理登機手續的「Cinnamoroll Gate C登機櫃檯」。

「Usahana夢幻尊尚機艙」則以粉紅及嫩黃色為主調，設有愛心造型頭等艙座位，窗外更可看到Cinnamoroll及Usahana造型雲朵。至於「天際航行駕駛艙」，粉絲們可坐上機師座位，握著駕駛桿拍照留念，化身小機師體驗飛行樂趣。



小機師模擬飛行體驗 現役民航機師親自指導 除了打卡裝置外，商場亦聯同香港青年航空學會及童夢城通識學園推出兩大航空職業體驗工作坊。 「小機師模擬飛行體驗工作坊」由現役本地民航機師及航空專業人士指導，小朋友除了可認識飛行知識及航空業日常運作外，亦可透過專業模擬飛行程式及飛行器，體驗一對一模擬駕駛訓練，感受飛越香港國際機場及維港上空的飛行體驗。 體驗空中服務員工作 完成可獲紀念證書 另一個「小小空中服務員體驗工作坊」則透過互動遊戲形式，讓小朋友認識飛安知識、服務禮儀及空中服務員的工作內容，並模擬派送餐點及與乘客溝通等工作流程。

H COINS會員於場內即日以電子貨幣消費滿1,500元，即可換領指定工作坊名額一個。完成體驗後，每位參加者均可獲發專屬紀念證書。



消費換領限定主題精品 活動期間，H COINS會員於場內即日以電子貨幣消費滿800元，可換領限量主題精品一份，包括Cinnamoroll機長針織袋、Usahana空姐針織袋、Cinnamoroll頸枕連眼罩或Cinnamoroll陶瓷麵碗。此外，會員單一消費滿500元可獲電子印花一枚，集齊4枚即可換領「Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園」主題防UV摺傘。

期間限定店發售逾200款精品 由7月21日至8月30日期間，商場將開設「Cinnamoroll & Usahana期間限定店」，發售超過200款主題精品。當中Usahana全新繽紛緞帶系列將率先於香港登場，包括毛公仔、毛公仔鎖匙扣、側孭袋等14款商品。店內亦設有主題打卡位，讓粉絲選購精品之餘一同拍照留念。 MCP x Cinnamoroll & Usahana期間限定店 期間限定店日期：7月21日至8月30日 時間：7月21日：下午1時至晚上9時 7月22日至8月30日：上午11時至晚上9時 地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場