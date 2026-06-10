SKECHERS涼鞋系列輕盈登場 大人細路炎夏最啱着

夏日穿搭講求輕盈清爽，色系亦成為造型重點。今季SKECHERS以大熱的多巴胺色系作為靈感，將薰衣草紫、裸粉、米白等夏日感十足的色調，融入一系列Max Cushioning®閃穿涼鞋、水上活動必備的Foamies®涼鞋，以及小朋友夏日鞋款之中。不論大人細路，今個夏天都可以帶著多巴胺色彩，以輕盈姿態迎接盛夏！ 針對男女用家在夏季對涼鞋各有不同需要，SKECHERS特別推出Max Cushioning®閃穿涼鞋系列，帶來戶外機能與時尚舒適兼具的新選擇。品牌大使衛詩雅一身夏日清爽造型演繹女裝Max Cushioning® Elite 2.0閃穿涼鞋，展現率性隨意的一面。

系列搭載Hands Free Slip-ins®站立穿脫科技，一秒閃穿即可輕鬆出發；再配上SKECHERS Max Cushioning®皇牌緩震科技、Goga Mat®舒適瑜伽鞋床與Natural Rocker Technology®弧形鞋底設計，令步伐更自然舒適。涼鞋採用層次豐富的搭帶結構，配合可調節搭帶及內側彈力鞋帶，貼合腳形之餘亦保持鞋款透氣。 涼鞋機能打造舒適夏日輕盈 女裝款配合黑色、自然米色及橄欖綠等百搭易襯的中性色調，為女士打造出整潔俐落的Clean Fit風格，無論漫步城市街頭，抑或到郊外享受悠閒時刻，都非常合適。

而男裝Max Cushioning® Premier 2.0設計上偏向戶外風格，不單配備女裝款所有功能，更加入Goodyear®抗滑橡膠鞋底及輕量而反應靈敏的Ultra Go®緩震中底，中底及鞋底凹槽設計亦提升鞋款靈活度，即使長時間步行或外出，都能保持輕鬆舒適。配色上則以黑色及鮮明藍綠拼色登場，讓追求戶外機動性能的男士用家，無懼春夏濕滑的地面，以充滿活力的戶外風格，自在穿梭於各樣地形與場景。 針對想嘗試街頭風格的潮人，亦可將Max Cushioning®閃穿涼鞋拼同色系簡潔中筒襪，再以寬鬆T恤、牛仔褲或工裝短褲作配搭，呼應近年流行的one-tone穿搭，令整個造型更覺俐落。

以全新多巴胺色系回歸 採用加厚鞋底設計的SKECHERS女裝Foamies® Max Cushioning®今季以多巴胺色系回歸，為夏日造型增添更鮮明的活力。鞋款採用輕盈透氣的Foamies® EVA鞋面與可調節後跟帶，配合SKECHERS Max Cushioning®緩震中底及貼合腳底的柔軟舒適鞋床，塑造柔軟舒適腳感。 系列今次帶來全新多巴胺色系的薰衣草紫、淺灰、米白及裸粉活力色調，清新得來亦不難駕馭，加上能自然修飾比例的厚底設計，讓女士在夏日旅行、泳池邊或戶外活動都能輕鬆拍出吸睛靚相！ 輕裝出走的水陸休閒選擇

對於喜歡簡約實穿風格的用家，Go Walk 7 Foamies®以超輕量Foamies® EVA防異味材質打造，設計簡單俐落。鞋底加入Comfort Pillar Technology®支撐系統，打造行雲流水般的舒適步感。女裝備有裸粉及米白色，柔和色調容易配襯夏日裙裝及休閒造型；男裝則以灰色及自然卡其色為主，低調耐看。SKECHERS全新亞太區品牌大使——泰國人氣演員Apo（Nattawin Wattanagitiphat）亦率先穿上灰色Go Walk 7 Foamies®，與一眾影迷驅走夏日悶熱。

男裝Foamies® Surge同樣採用EVA材質，配上可調式後跟鞋帶，讓用家因需要調節鞋款鬆緊或因應場合轉換穿法。鋸齒紋鞋底加強在濕滑地面行走時的抓地力。鞋款具備黑色及灰綠兩色，襯上泳褲與麻質恤衫，便能穿出充滿清爽陽光感的泳池派對造型。 閃燈涼鞋加入夢幻色彩 SKECHERS今季亦以繽紛色彩及閃燈設計，為一眾熱愛戶外活動及冒險的小朋友帶來全新涼鞋造型。S-Lights® Sola Glow露趾涼鞋採用女童喜愛的紫藍閃粉質感鞋面，清爽透氣，配搭可調式魔術貼設計、Reggae抗滑大底及緩震閃燈中底，既方便小朋友自行穿脫，亦能讓小朋友每步伴隨璀璨與快樂。