暑假好去處｜領航星號暑期限定麥兜主題郵輪 即睇船上8大必玩亮點！高達7折＋同房第3位小童免船費

暑假親子遊必去！如果正計劃暑假去旅行，不如考慮一下領航星號暑期限定的麥兜主題郵輪。領航星號提供日本沖繩(那霸、石垣島及宮古島)、越南(下龍灣及峴港)、高雄、澎湖等多條航線，滿足大家不同喜好，而今次麥兜主題郵輪更將船上化身為麥兜主題海上樂園，6月29日前報名暑假航次可享高達船票7折及同房第3及第4位小童免船費，下文即睇船上8大必玩亮點！

領航星號麥兜主題郵輪 8大必玩亮點 1.麥兜音樂劇《麥兜・出走的魚蛋》

暑期獨家呈獻多媒體舞台劇，融合動畫、人偶及歌舞元素，內容輕鬆惹笑，適合一家大小觀賞。



2.麥兜挑戰套餐 – 每位港幣$288

尋找「出走的魚蛋」，限時內完成遊戲關卡與任務，考驗小朋友的靈敏度。更特設專屬親子手作活動，讓小朋友發揮創意。完成所有挑戰可獲獨家畢業證書，同時每位報名小朋友均可獲贈精美麥兜盲袋乙份（名額有限，額滿即止）。



3.麥兜、麥太見面會

麥兜與麥太將親臨現場，與旅客近距離互動及合照，帶來溫暖驚喜。



4.麥兜主題佈置打卡點

船上設有多個以麥兜為主題的拍照熱點，供旅客合影留念。