city'super 30周年慶 集團總裁揭秘10大hidden gems $150支奧地利水特別滑？

不知不覺city'super今年已經30周年，大搞「三十載尋味之旅」慶典，集團總裁鄔嘉華（Thomas）日前現身銅鑼灣店率先組成尋寶之旅團，同大家分享10大hidden gems隱藏珍品美食。當中竟有$1,996個日本蜜瓜、$150支奧地利礦泉水、$152盒雞蛋，賣咁貴值唔值？總裁逐一大爆精品貨背後秘聞，記者亦逐一實試，分享真實食評！ 文、攝：Vera Gee

總裁大爆發掘稀有珍品趣聞 記者日前參加了Thomas在銅鑼灣店主持的媒體導賞團，模式像以前「跟蔡瀾逛菜欄」，今次就跟Thomas逛city'super，聽他娓娓道來多年周遊列國發掘精品美食的體驗以及背後不為人知的趣聞小故事，當中不乏本地罕有，甚至全港獨家的產品。

秘聞1：花20小時在法國頂級芝士上刻字 Thomas最先帶路去凍肉專櫃試試意大利ANTICA ARDENGA火腿，他去過當地工場：「這間廠老闆好有匠心精神，堅持用自家養的豬去做火腿。」火腿純以海鹽和香料調味，油脂紋理幼細卻不失肉實緊緻，肉味純厚滲透自然脂香。專櫃的法國頂級Les Frères Marchand巨型熟成Comte芝士，由第六代傳人Philippe Marchand花上20小時人手刻上30周年標誌，以表長久合作的友誼。

秘聞2：日本農場直送蜜瓜特別甜而多汁？ 由日本九州熊本縣八代市農場直送的松本農園肥後蜜瓜，使用有機肥料及酵素栽培。因八代市全年氣候溫暖，土地百年前為海底，故此土壤有天然鹽分、海藻和牡蠣殼的礦物質，令種植的蜜瓜風味特別豐富，非常鮮甜多汁。最獨家一定是刻上30周年標誌的靜岡蜜瓜，由2025年獲皇冠蜜瓜品評會最高優等賞的匠人農夫澤木俊文所種植。

秘聞3：米芝蓮餐廳愛用Toothfish 被譽為「世界最優質可持續海鮮」的glacier 51 Toothfish(小鱗犬牙南極魚)，從澳洲南極赫德島附近的冰川捕獲。「全世界包括香港的米芝蓮餐廳大廚特別喜愛選用，因為魚肉質地較結實，不容易煮爛，但油分都好高，魚肉亦都好柔軟。」記者即時試即煎的Toothfish，像黑鱈魚般魚油豐腴，重魚味海洋氣息。

秘聞4：法國特選生蠔NR.o點解要養殖多六個月？ 法國生蠔出產自著名的Mont Saint Michel Bay，潮汐頻繁具豐富沉積物，經過三年時間養殖及人手精心挑選。Thomas透露：「蠔場特別為我們養殖多六個月，蠔肉更加meaty才供應給我們。因為工序不同，所以叫special selection。」此生蠔肉柔軟，蠔味鮮甜。Thomas建議食蠔最適合配海灣熟成、散發熱帶水果香氣及礦物味道的波爾多葡萄白酒，還教路食法，將少許白酒倒入蠔殼內一齊入口品嘗，礦物風味更爽口。

秘聞5：山形乙女牛特別柔嫩juicy？ 山形牛專櫃長駐city'super，但一直對此牛特色不大了解。聽Thomas細說故仔：「山形牛的花名叫Queen of Wagyu(黑毛和牛之女王)，又叫乙女牛，是未生肓過的處女牛，有咩好處呢？沒生育賀爾蒙不受變化，油花更加均勻，味道更加rich，有少少甜味。」記者即試即煎的乙女牛，油分肉汁豐腴，肉質十分柔軟，嫩滑無渣。

秘聞6：獨家$150支奧地利水矜貴之謎 Hallstein Artesian Water奧地利阿爾卑斯山深層天然礦泉水身價$150支，點解咁貴？貨架宣傳標語提到「以萬年冰川為尺、岩層為篩，自然雕琢出礦物與純淨的黃金比例。」Thomas解畫：「品牌創辦人是華爾街銀行高管，高薪厚職，唔當一門生意毋需特別搵食。20多年前突發奇想：究竟全世界最好的水是甚麼呢？於是就同大學做研究，對人體健康PH值、鈣質的比例、Sodium等作研究。這支水是從奧地利山脈地底250米，用自然壓力方法抽取出來，有幾多水就攞幾多水，無process過最純粹，獨一無二。」記者開瓶蓋飲了三分之一杯（咁就飲咗$50啦），水質明顯軟，零舍細緻順滑，有種極致純淨的感覺，毫無雜味，飲得出係優質靚水。記者聽身邊兩位行家飲完都話「好滑」。值唔值$150？見仁見智啦！

秘聞7：有機雞蛋點解賣$152咁貴？ 美國pasture raised egg(牧場放養雞蛋）是USDA認證有機而且無激素的A級大雞蛋，Thomas透露：「有機牧場一隻雞平均有100平方呎空間，多過香港人住的地方。」不過一盒12隻蛋要$152，相信不少人不捨得花錢買。 秘聞8:甘酒不是酒？溝醋仲好飲？ Thomas拆解好多人以為甘酒是酒，其實是用米和麴菌發酵而成的發酵飲品，沒有酒精，有助調整腸道環境改善排便，保持皮膚水份。他教大家飲甘酒加些蘋果醋，甜中帶酸爽。記者純飲甘酒有些似厚版的腐竹糖水，加入蘋果醋減了厚膩、提升了清新開胃感。

秘聞9：西班牙手工製焦糖杏仁特別脆？ 此西班牙精品堅果適合小童進食，維生素E含量高，比一般焦糖更薄更脆更少甜。 秘聞10：自家豆品日籍職人每日鮮製 自家品牌「博多屋」由效力20載日籍豆腐職人佐々木孝男主理，多年來在葵涌中央工場製作新鮮無添加豆腐及豆漿，每日送來舖頭。盛載職人精神的豆腐吃起來豆味淡淡然，是天然無添加的感覺。