貓咪「秘密小氣簿」曝光！主人4大扣分行為 隨時踩雷都唔知

在養貓的世界裡，不少貓奴總以為貓咪高冷又獨立，無論做甚麼牠們都不太在意。但其實，貓咪心裡一直都有一本「秘密小帳本」——主人以為微不足道的日常小動作，其實早已被牠默默記下，甚至扣分！ 當分數被扣光，貓咪的心門一旦關上，要再重新打開就不容易。以下4個最容易被主子扣分的行為，大家中了幾多項？

貓咪扣分舉動 1 ：主人突然消失很久 身為貓奴，難免會因出差或旅行而離家幾天甚至一星期。但在貓咪的時間感知裡，這段「短暫離開」可能被放大成漫長的等待——大家眼中的一星期，但對牠來說主人就像「消失了一整年」。 這種突如其來的分離，容易讓本來就缺乏安全感的貓咪感到不安，慢慢在心裡對主人扣分。 建議做法： 出門前盡量安排熟悉的人定時上門照顧 • 維持固定餵食時間與環境氣味（例如不隨意移動家具） • 可考慮使用自動餵食器＋寵物攝影機，增加安全感

貓咪扣分舉動 2 ：毫無預警地搬家 貓咪是極度依賴地盤與環境安全感的動物，對熟悉空間的依附程度往往比想像中更深。如果沒有任何過渡或適應期，突然把牠帶到一個完全陌生的環境，對牠而言無疑是巨大衝擊，甚至像「天崩地裂」般不安。 建議做法： 搬屋前先讓貓咪接觸新環境中的「熟悉物品」（毯子、玩具）

初期只開放一間房作適應空間，逐步擴大活動範圍

保持氣味延續，例如使用舊貓砂、貓床

貓咪扣分舉動 3 ：回家只顧玩手機 這是很多現代人不自覺的習慣。下班回到家，只顧躺在沙發滑手機、盯着螢幕，既不陪牠玩，也很少互動。貓咪雖然不會表達，但牠會默默觀察，久而久之可能以為「主人已經不那麼在意牠」，距離感也會慢慢拉開。 建議做法： 每日預留10–15分鐘專心陪玩（逗貓棒、追逐遊戲）

回家後主動打招呼、輕聲呼喚牠名字

建立「固定陪伴時間」，讓貓咪有期待感

貓咪扣分舉動 4 ：在健康上過於節儉 貓咪的健康需要長期而穩定的照顧。如果在飲食、醫療或日常保健上太過節儉，心態總抱住僥倖想法，一旦貓咪身體出現問題往往已經太遲。 建議做法： 定期健康檢查（建議每年至少一次）

投資基本醫療與保健（疫苗、驅蟲、優質糧食）

一發現異常（食慾、精神、排便改變）應及早求醫