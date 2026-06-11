端午節2026｜尖沙咀國際龍舟節6.19開鑼 限定美食街+啤酒樂園 必影22米長傳統龍舟

端午節當然少不了扒龍舟！旅發局與中國香港龍舟總會合辦的「2026永明香港國際龍舟節」將於6月19日開鑼。除了觀賞賽事，為健兒們打氣，活動同時設有「龍舟美食街」和「啤酒樂園」，訪客可一次過品嘗多種中國特色美食和啤酒，不妨到場感受節日氣氛。

賽事橫跨2周 設美食街+啤酒樂園 龍舟節將於6月19日端午節至7月1日期間在尖沙咀海濱舉辦。九龍香格里拉酒店外至星光大道李小龍銅像一帶設有公眾免費觀賞區，市民可於觀賞區內欣賞多隊本地和海外隊伍的激烈比併，為他們吶喊打氣。尖沙咀星光大道和尖沙咀梳士巴利花園設有賽事直播專區，將歡樂氣氛延續至場外。海旁同時設有「龍舟美食街」和「啤酒樂園」，讓市民和遊客品嘗多款特色餐飲和清涼啤酒。

必影限定 22米長 傳統木龍舟！ 別忘記於星光大道打卡多款會場限定打卡裝置，焦點必屬長達22米的傳統木龍舟和電影《迷你兵團與大怪獸》主題龍舟，與可愛的迷你兵團合照。巨型可樂樽和可樂主題龍舟亦同步亮相，不妨與家人好友留下回憶。

挑戰 吹糖+織漁網等 非遺文化 位於尖沙咀梳士巴利花園的悠閒區同樣精彩。訪客可親身嘗試各種非遺文化，包括吹糖、製作灰水糭、編織漁網等，甚至可以挑戰虛擬實境龍舟划槳，感受扒龍舟的樂趣。

2026永明香港國際龍舟邀請賽 時間︰ 上午8:00至下午6:15（星期六） ；上午8:00至下午5:00（星期日） 地點：九龍尖沙咀海濱 觀賞區︰尖沙咀海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶 免費入場 交通︰ 從港鐵尖東站J2出口，步行約5分鐘 從港鐵尖東站P1出口，步行約8分鐘 龍舟美食街及限定打卡位 營業時間︰下午1:00至晚上10:00 地點：九龍尖沙咀星光大道 啤酒樂園 啤酒攤檔營業時間︰下午1:00至晚上10:00 地點：九龍尖沙咀星光大道（K11 MUSEA對出空地） 悠閒區 開放時間︰下午1:00至晚上9:00