夏天照顧比熊犬需要注意這7件事！

香港夏天又悶又濕，對一身厚毛的比熊犬（Bichon Frise）來說，絕對是一大考驗。當主人開著冷氣、喝著凍飲時，有沒有想過，旁邊的狗狗其實正默默承受高溫？以下7件事提醒主人夏日照顧重點，做齊才可以舒服過夏！

夏天不宜餵食過多肉類。天氣炎熱又潮濕，過量攝取高蛋白食物，容易導致比熊犬出現「上火」情況，不但會加重淚痕，亦可能產生體味問題，影響健康與生活品質。

即使天氣再熱，也不應直接餵飲冰水。比熊犬腸胃較為敏感，冰水容易刺激腸道，引發嘔吐或腹瀉。其實只要提供充足而乾淨的常溫飲用水，已經足夠。

洗澡雖然能短暫降溫，但次數不宜過密。過度清潔會破壞皮膚表面的天然保護層，在香港潮濕的環境下，反而更容易滋生細菌，增加出現皮膚病的風險。

帶比熊犬外出時，應盡量選擇清晨或晚上。中午至下午時分氣溫高企，地面溫度亦偏高，短時間內已可能導致中暑，後果可以相當嚴重。

夏天細菌繁殖速度快，如果狗糧或鮮食放置超過30分鐘仍未吃完，應直接丟棄。進食已變質的食物，容易引發急性腸胃炎，風險不容忽視。

夏天照顧比熊注意事項 7 ｜切勿剃光毛髮

不少主人誤以為剃光毛髮可以幫助散熱，其實這是錯誤觀念。比熊犬主要透過腳掌散熱，剃毛並不能有效降溫，反而會令皮膚直接暴露於紫外線下，增加曬傷及皮膚病的風險。

總結

夏天對比熊犬而言，不只是「熱」這麼簡單，還牽涉腸胃、皮膚及中暑等多重健康風險。只要主人在飲食、清潔及日常安排上多加留意，便能讓毛孩安全又舒適地度過整個夏天。