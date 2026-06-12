沙田馬場香港共慶回歸賽馬日7.1開鑼 全民免費入場！ 《中年好聲音》顏志恒+龍婷現身獻唱

適逢今年為香港特別行政區成立29周年，馬會將於7月1日舉辦「香港共慶回歸賽馬日」。市民和遊客可免費進入沙田及跑馬地兩大馬場公眾席，不但可欣賞男高音張英席和香港警察樂隊的演出，更可盡情投入《中年好聲音》歌手顏志恒和龍婷的表演。另外，多款紀念品和指定餐飲套餐推出7折優惠，馬迷不妨把握機會，享受美食與購物樂趣。
免費開放沙田+跑馬地馬場公眾席
沙田和跑馬地馬場將於7月1日開放公眾席（另行收費場所除外），讓市民和遊客免費入場。著名男高音張英席將會攜手香港警察樂隊，獻唱國歌。《中年好聲音》人氣實力唱將譚輝智、顏志恒及龍婷更會現身，分別於馬匹亮相圈和公眾席「好賞食」樓下舞台登場，獻唱多首經典金曲。
當日的焦點賽事是第五場的「香港回歸盃」及第七場的「粵港盃」，分別致敬回歸以來繁榮穩定的發展里程和粵港兩地共同推動體育發展。
多款美食登場 7折入手精品
入場訪客同時可享受多款環球美饌，包括燒豬肋骨配薯蓉、墨西哥薄脆和港式街頭小食。炎炎夏日當然少不了一系列消暑美食及甜品，涵蓋特色手工雪條、韓式牛腱水冷麵及榛子巴黎圈等。當晚7時後，公眾席「好賞食」之指定餐飲套餐均以7折發售，吃貨們萬勿錯過。另外，「馬場有禮」門市同步推出限時3大優惠，指定產品以港幣$71發售；購買指定主題精品可享7折優惠；購買指定小馬毛公仔可享免費繡名服務。
玩遊戲贏足金金球！
馬場推出打卡送禮活動。入場訪客只需親身於沙田馬場拍下現場精彩時刻，並完成指定打卡任務，即有機會贏取豐富獎品，例如港幣$100之沙田馬場煞科日電子餐飲禮券。想贏取更多獎品？不妨參與「馬上尋寶」遊戲，玩家不但可認識馬會及賽馬文化，更可贏取價值約港幣4萬元的指定足金金球！「沙田馬場日日賞」額外加碼71份獎品，首71名提交正確答案的參加者可獲贈運動品牌$300電子購物禮券，其後500名可獲指定「賽馬小聯萌 - 護目鏡」掛飾一隻。玩家進入沙田馬場範圍後，即可打開「馬會投注三合一」APP登入投注戶口，經「馬上發現」進入活動頁面，於晚上7時15分按指示最快提交正確答案的參加者可獲指定豐富獎品。
「香港共慶回歸賽馬日 」詳情
日期：
2026年7月1日（星期三）
時間：
下午2時開放入場
下午2時50分活動開始
下午4時首場開跑
地點：
沙田馬場
焦點賽事：
第五場「香港回歸盃」
第七場「粵港盃」
查詢電話：
1817
備註：
入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。