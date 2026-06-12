沙田馬場香港共慶回歸賽馬日7.1開鑼 全民免費入場！ 《中年好聲音》顏志恒+龍婷現身獻唱

適逢今年為香港特別行政區成立29周年，馬會將於7月1日舉辦「香港共慶回歸賽馬日」。市民和遊客可免費進入沙田及跑馬地兩大馬場公眾席，不但可欣賞男高音張英席和香港警察樂隊的演出，更可盡情投入《中年好聲音》歌手顏志恒和龍婷的表演。另外，多款紀念品和指定餐飲套餐推出7折優惠，馬迷不妨把握機會，享受美食與購物樂趣。

免費開放 沙田+跑馬地馬場公眾席

沙田和跑馬地馬場將於7月1日開放公眾席（另行收費場所除外），讓市民和遊客免費入場。著名男高音張英席將會攜手香港警察樂隊，獻唱國歌。《中年好聲音》人氣實力唱將譚輝智、顏志恒及龍婷更會現身，分別於馬匹亮相圈和公眾席「好賞食」樓下舞台登場，獻唱多首經典金曲。

當日的焦點賽事是第五場的「香港回歸盃」及第七場的「粵港盃」，分別致敬回歸以來繁榮穩定的發展里程和粵港兩地共同推動體育發展。