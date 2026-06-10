開箱瑞典IKEA酒店入住體驗 任食經典肉丸+必到打卡位 (有片)

開箱瑞典IKEA酒店入住體驗 任食經典肉丸+必到打卡位

不少人都曾幻想過在IKEA陳列室住一晚，這個幻想，竟然真的可以在瑞典實現！位於瑞典南部的小鎮Älmhult，不僅是IKEA的發源地和總部所在，更有全球唯一一間官方IKEA酒店(IKEA Hotell)，只需每晚大約港幣$700多起就可以圓夢，各位設計迷又怎能錯過這個機會！ 圖、文：Rosina 鳴謝：IKEA Hong Kong

開箱全球唯一 IKEA 酒店 體驗全新 PS2026 家品系列 IKEA酒店以環保與可持續發展概念建設，樓高3層，共254間客房，分為單人房、雙人房、家庭房及高級套房。雖然目前酒店正進行翻新擴建工程，舊翼和部分共享空間正在全面整修，但無阻酒店運作。今次記者入住新翼雙人客房，一踏入房間，滿滿都是淺木色調的北歐風格設計，非常溫馨，彷彿走入精心佈置的IKEA陳列房一樣！房內所有傢俬、寢具一律採用IKEA出品，當中不乏一眼就能認出的經典單品，包括IKEA PS 1995掛牆鐘、白色的ALEX書檯及地燈等等。最令記者驚喜的是，房內更率先換上了最新的IKEA PS 2026設計系列，例如水墨窗簾和咕套，直接示範新單品的家居佈置靈感！

為了貫徹環保原則，房內並無裝設冷氣。不過北歐天氣常年偏涼，推開窗戶便是一片大草地，自然流動的空氣格外清新。另外，酒店提倡永續生活，房內並沒有提供牙刷和牙膏，亦沒有熱水煲及雪櫃等。若想飲熱水或冷藏東西，則需要到共用客廳。

溫馨感十足共享客廳 任用免費設施 除了房間，2樓及3樓的共享客廳亦是一大亮點。兩個客廳都配備了全套廚房設備，熱水壺、焗爐、微波爐及餐具等一應俱全。大廳2樓設置食物販賣機，3樓更特別規劃了兒童玩樂區，非常適合家庭旅客。客廳的布置亦延續木調北歐風設計，洋溢滿滿溫馨居家感。 酒店同時有多項免費設施，不論是健身房、桑拿房、會議室，或是可以聯誼的共享客廳，統統免費！此外，這裡的洗衣房亦是完全免費使用，除了多個洗衣機，更供應洗衣粉及熨斗，洗衣房更放置了沙發，住客可以洗衣服時，邊看書邊消磨時間。

自助早餐任食經典瑞典肉丸 在酒店的對面，有一間IKEA專屬餐廳「Grillen」。餐廳除了供應北歐家常菜及燒烤料理外，更有熱狗吧！而在早上，所有住客都可以免費享用這裡的自助早餐，除了一般西式早餐必備的炒蛋煙肉、不同口味的乳酪、新鮮水果和麵包外，最吸睛的當然是IKEA名物「肉丸」，來到這裏竟然可以無限量吃到飽，實現「肉丸自由」！記者親自實測，這裡的肉丸口感紮實，搭配提供的紅果醬，味道與在香港吃到的一模一樣。