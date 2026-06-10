中環酒吧推薦｜Bar Anima 翻新重開！必飲靜岡番茄 Bloody Mary / 人氣牛扒三文治

中環人氣雞尾酒酒吧Bar Anima 經過三個月翻新，正式以全新面貌重新登場！Bar Anima 向來以獨特的雞尾酒創意贏得眾多酒迷青睞，是不少中環人 Happy Hour 的私藏名單。

獲獎調酒師 Pei 領軍 糅合細膩日式調酒技藝

重整後的 Bar Anima 由獲獎調酒師 Pei Cheung 領軍。Pei 曾在 2022 年香港咖啡調酒大賽中取得佳績，並在 2023 年 Monkey Shoulder Mixologist Competition 和 2024 年 Art of Italicus Aperitivo Challenge 中分別榮獲第二名及第三名。她專注於日式調酒技藝，將細膩的手法與創意巧思融入每一杯雞尾酒中。團隊成員更遠赴日本多地學習交流，將日式調酒的精髓與本地特色完美融合。