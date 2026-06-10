中環酒吧推薦｜Bar Anima 翻新重開！必飲靜岡番茄 Bloody Mary / 人氣牛扒三文治

中環人氣雞尾酒酒吧Bar Anima 經過三個月翻新，正式以全新面貌重新登場！Bar Anima 向來以獨特的雞尾酒創意贏得眾多酒迷青睞，是不少中環人 Happy Hour 的私藏名單。
獲獎調酒師 Pei 領軍 糅合細膩日式調酒技藝
重整後的 Bar Anima 由獲獎調酒師 Pei Cheung 領軍。Pei 曾在 2022 年香港咖啡調酒大賽中取得佳績，並在 2023 年 Monkey Shoulder Mixologist Competition 和 2024 年 Art of Italicus Aperitivo Challenge 中分別榮獲第二名及第三名。她專注於日式調酒技藝，將細膩的手法與創意巧思融入每一杯雞尾酒中。團隊成員更遠赴日本多地學習交流，將日式調酒的精髓與本地特色完美融合。
Bar Anima 全新酒單：14 款精緻雞尾酒、客製化特調
全新推出的酒單以簡約精緻為主，共有 14 款選擇，其中包括 10 款經典雞尾酒（如 Pimm’s Cup、Velvet Hammer 和 Up to Date），每款都附有詳細的背景介紹與風味描述，讓你在品味美酒的同時也能了解其背後故事。
首席調酒師強烈推薦：
靜岡番茄 Bloody Mary ($210)：特別使用靜岡 Amela 番茄製作，顛覆傳統風味。
Irish Coffee ($210)：以手沖咖啡和愛爾蘭威士忌調製而成，口感層次豐富，令人回味無窮。
季節水果雞尾酒 ($180+)：嚴選當季水果如葡萄、蜜瓜或鳳梨調製，每次品嚐都有不同驚喜。
定製雞尾酒服務 ($160+)：調酒師將根據你的口味喜好與靈感，創造出專屬當下的獨特特調。
微醺配搭！必食招牌 Inside Skirt 牛扒三文治
除了高質雞尾酒，Bar Anima 的佐酒美食同樣吸引。不論是風乾火腿、芝士拼盤，還是歐陸香腸，都能為微醺時光增添滋味。當中極具人氣的招牌牛扒三文治（$200+）更是必吃之選！主廚精選牛的內側橫隔肌扒（Inside Skirt）炮製，肉味濃郁，軟嫩中帶有嚼口。烤香後滲出甘香油脂，配上自家製酸種麵包，層次感十足，是中環酒吧少有的高質輕食。
Bar Anima
地址：中環士丹利街 11 號 8 樓
營業時間：4pm - 12am（逢星期二休息）
電話：+852 5133 4555