熱門搜尋:
2026世界盃 吳文忻 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jun-10 21:00
更新：2026-Jun-10 21:00

中環酒吧推薦｜Bar Anima 翻新重開！必飲靜岡番茄 Bloody Mary / 人氣牛扒三文治

分享：
SPRING 1280 amlife Bar Anima

中環酒吧推薦｜Bar Anima 翻新重開！必飲靜岡番茄 Bloody Mary / 人氣牛扒三文治

adblk4

中環人氣雞尾酒酒吧Bar Anima 經過三個月翻新，正式以全新面貌重新登場！Bar Anima 向來以獨特的雞尾酒創意贏得眾多酒迷青睞，是不少中環人 Happy Hour 的私藏名單。

獲獎調酒師 Pei 領軍 糅合細膩日式調酒技藝

重整後的 Bar Anima 由獲獎調酒師 Pei Cheung 領軍。Pei 曾在 2022 年香港咖啡調酒大賽中取得佳績，並在 2023 Monkey Shoulder Mixologist Competition 2024 Art of Italicus Aperitivo Challenge 中分別榮獲第二名及第三名。她專注於日式調酒技藝，將細膩的手法與創意巧思融入每一杯雞尾酒中。團隊成員更遠赴日本多地學習交流，將日式調酒的精髓與本地特色完美融合。

adblk5
調酒師 Pei Cheung 中環人氣經典雞尾酒酒吧 Bar Anima 中環人氣經典雞尾酒酒吧 Bar Anima2

Bar Anima 全新酒單：14 款精緻雞尾酒、客製化特調

全新推出的酒單以簡約精緻為主，共有 14 款選擇，其中包括 10 款經典雞尾酒（如 Pimm’s CupVelvet Hammer Up to Date），每款都附有詳細的背景介紹與風味描述，讓你在品味美酒的同時也能了解其背後故事。

首席調酒師強烈推薦：

  • 靜岡番茄 Bloody Mary ($210)：特別使用靜岡 Amela 番茄製作，顛覆傳統風味。

  • Irish Coffee ($210)：以手沖咖啡和愛爾蘭威士忌調製而成，口感層次豐富，令人回味無窮。

  • 季節水果雞尾酒 ($180+)：嚴選當季水果如葡萄、蜜瓜或鳳梨調製，每次品嚐都有不同驚喜。

adblk6

  • 定製雞尾酒服務 ($160+)：調酒師將根據你的口味喜好與靈感，創造出專屬當下的獨特特調。

    • 微醺配搭！必食招牌 Inside Skirt 牛扒三文治

    除了高質雞尾酒，Bar Anima 的佐酒美食同樣吸引。不論是風乾火腿、芝士拼盤，還是歐陸香腸，都能為微醺時光增添滋味。當中極具人氣的招牌牛扒三文治（$200+）更是必吃之選！主廚精選牛的內側橫隔肌扒（Inside Skirt）炮製，肉味濃郁，軟嫩中帶有嚼口。烤香後滲出甘香油脂，配上自家製酸種麵包，層次感十足，是中環酒吧少有的高質輕食。

    adblk7

    Bar Anima

    地址：中環士丹利街 11 8

    營業時間4pm - 12am（逢星期二休息）

    電話+852 5133 4555

    Bloody Mary Irish Coffee 季節水果雞尾酒 牛扒三文治Skirt Steak Sandwich 佐酒小吃蒜片蝦

    恭喜你！獲取1分 !

    更多積分任務