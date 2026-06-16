「美容覺」不是傳說 睡得好有助養膚及抗老 養好皮膚 3 個睡眠重點你要知

「美容覺」並非純屬都市傳說。近年皮膚科研究指出，睡眠質素與膚質表現息息相關：當作息規律、睡眠充足，身體會在夜間啟動修復機制，促進細胞更新與膠原蛋白合成，從而改善暗沉、細紋，亦有助減輕壓力引起的暗瘡與敏感。換言之，睡眠不只是恢復精神的過程，更是肌膚修護、再生與抗老的重要一環；而生長激素、褪黑激素及皮質醇等荷爾蒙的變化，正正左右夜間修復能否順利進行，並直接反映在皮膚狀態之上。

睡眠為何會影響膚質？ 生長激素：夜間修復的主力 人體進入深層睡眠後，生長激素分泌會明顯增加，成為夜間修復的重要要點。這段時間細胞更新速度會加快，有助修補白天因紫外線、污染和壓力造成的微細損傷，同時推動膠原蛋白合成，維持皮膚彈性與緊緻度。如果長期熬夜或睡眠質素欠佳，這個修復流程便容易被打亂。 褪黑激素：不止助眠，還有抗氧化作用 褪黑激素會在黑暗環境中上升，除了幫助入睡，亦是身體重要的抗氧化因子。它有助對抗自由基帶來的傷害，令細胞修復更有效率。研究亦指出，睡眠受干擾時，褪黑激素水平下降，皮膚的抗氧化保護與修復能力亦會隨之受影響。

皮質醇：壓力一高，皮膚也受影響 皮質醇屬壓力荷爾蒙，白天有助維持清醒，但如果夜間水平仍然偏高，便可能令皮膚長期處於發炎和修復不足的狀態。慢性睡眠不足會令皮質醇上升，繼而削弱皮膚屏障、拖慢傷口癒合，甚至加速老化。對本身容易長暗瘡、濕疹或泛紅的人來說，影響尤其明顯。

睡得夠，皮膚會有 6 個大變化

睡得夠，皮膚會有 6 個大變化 變化1 : 加快修復受損肌膚 夜間分泌的生長激素有助細胞更新，讓皮膚在休息時完成修補工序，第二天看起來較細緻、飽滿。 變化2 : 提升保水力與屏障功能 規律睡眠有助穩定皮膚屏障，減少水分流失，對乾燥、粗糙或易敏感膚質尤其重要。 變化3 :減少發炎與暗瘡反覆 當皮質醇水平較穩定，壓力型暗瘡、泛紅和敏感反應都有機會減少，皮膚狀態亦會較平穩。 變化4 : 幫助膠原蛋白生成 膠原蛋白生成與夜間修復息息相關，睡眠穩定的人，皮膚較易保持彈性，也有助延緩細紋和鬆弛出現。

變化5 : 改善氣色與眼周疲態 充足睡眠有助促進血液循環，令膚色看來較均勻，也可減輕黑眼圈與浮腫，讓整體精神面貌更好。 變化6 : 穩定內分泌與整體狀態 睡眠規律不只影響膚質，亦與情緒、壓力調節及荷爾蒙平衡有關。當身體整體狀態較穩定，皮膚自然更易維持在理想水平。

3 個睡眠重點

3 個睡眠重點 盡量在晚上 10 至 11 時入睡 較早入睡有助身體更快進入深層睡眠，讓夜間修復機制更有效運作。不必過分追求「一定幾點前睡」，但固定作息比偶爾早睡更重要。 晚上 11 時至凌晨 2 時是修復較活躍時段 這段時間通常被視為生長激素分泌較旺盛的時段，對肌膚修復與組織更新尤其重要。不過，真正關鍵仍是整體睡眠質素，而非只看「黃金時間」。 每晚 7 至 9 小時較理想 大部分成年人如能維持足夠而穩定的睡眠時數，較有助完成完整睡眠周期，讓皮膚修護、免疫調節與精神恢復同步進行。

提升「美容覺」質素的 3 個簡單做法

提升「美容覺」質素的 3 個簡單做法 提升「美容覺」質素做法1. 建立睡前放鬆習慣 例如溫水沐浴、輕度伸展或閱讀，幫助身體由忙碌狀態慢慢過渡至休息模式。 提升「美容覺」質素做法2. 減少藍光刺激 睡前長時間使用手機、平板或電腦，會影響褪黑激素分泌，令入睡變得更困難。 提升「美容覺」質素做法3. 保持面部與寢具清潔 睡前徹底卸妝潔面，並定期更換枕套，可減少油脂、污垢和細菌積聚，降低刺激與爆痘風險。 總結 所謂「美容覺」，重點從來不是迷信某一個時辰，而是建立規律、足夠而高質素的睡眠。當身體能穩定進入深層睡眠，夜間修復、抗氧化與抗發炎機制才可正常運作。與其一味追求昂貴護膚品，不如先把作息調整好；對皮膚而言，睡眠很多時才是最基本、也最值得投資的一步。

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