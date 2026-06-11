港鐵《鐵聲之巔》全民挑戰登場　答港鐵聲效題目贏100萬MTR分

港鐵近日推出全新主題活動《鐵聲之巔：百萬積分爭奪戰》，將乘客每日接觸的列車提示聲、月台廣播及鐵路知識化身成趣味問答挑戰。讓公眾挑戰對港鐵聲音的熟悉程度，有機會贏取最高100萬MTR分獎賞。

港鐵聲效變身問答遊戲

今次活動以港鐵日常聲效及廣播為主題，題目圍繞乘客經常接觸的列車關門提示聲、月台及車廂廣播、設施聲效，以至輕鐵列車行駛聲等內容，考驗參加者對港鐵聲音及鐵路知識的熟悉程度。

一連3日線上挑戰 答題贏MTR分

「全民線上挑戰」將於6月11日至13日期間於港鐵官方Facebook及Instagram舉行。港鐵每日將發布一條與港鐵聲音相關的問題，首兩日為選擇題，第三日則為問答題。

參加者只需追蹤港鐵官方Facebook或Instagram，並於帖文發布後24小時內在留言區提交答案。凡答中首兩題並完成第三題，即可獲得入圍資格。