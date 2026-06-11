寵物心臟疾病管理：營養支持與醫療治療的協同作用

在管理貓狗的心臟病時，營養支援與藥物治療同樣重要，扮演著輔助的角色。這往往也是寵物主人在愛寵確診後，最先向獸醫查詢的問題。需要注意的是，人類的心臟病很大程度上是由飲食和生活方式引起；相反，貓狗的心臟病幾乎從來都不是由飲食起居所致。因此，寵物心臟病的飲食方針並非「預防」，而是「輔助管理」。 無論營養配方多麼完美，如果寵物拒絕進食，或者吃後無法正常消化，也是徒勞無功。心臟病營養學最核心、最簡單的原則是：最理想的糧食，必須是寵物願意吃、消化得好，且能維持腸胃健康和良好體態的糧食。 這意味著，我們的目標不是要透過飲食來逆轉或預防疾病，而是在管理既有病況的同時，維持寵物的整體健康。

鈉是一種礦物質（鹽），有助於調節體內水分平衡，高鹽會增加總體液量。對於患有心臟衰竭的寵物，適度限制飲食中的鈉攝取量，有助控制血容量擴張並緩解器官充血（積水）的情況。 然而， 極端限鈉會令糧食變得「無味」，降低適口性。 獸醫建議，應選擇「中度限鈉」配方並循序漸進轉糧；當病情進展到中後期時，最簡單直接的做法是戒掉含鹽量高的零食。 鉀和鎂也是維持正常神經傳導和心肌收縮所必需的礦物質。當寵物出現心臟衰竭時，液體會積聚在肺部或其他身體部位，而利尿劑是控制這種情況的必要藥物，這會導致這些礦物質隨尿液流失。 透過均衡飲食或直接補充，有助維持電解質平衡，穩定心跳。 由於每隻寵物需求不同，定期血液檢查可以確保這些礦物質保持在正常水平。

牛磺酸是一種胺基酸，有助於維持心肌功能和視網膜健康。它對貓至關重要，因為貓本身無法合成足夠的牛磺酸，因此對牠們而言是必需的營養素。 缺乏牛磺酸會導致擴張型心肌病變（心肌無力 ），這種疾病可以透過補充牛磺酸逆轉。對於某些易患擴張型心肌病（DCM）的品種，或食用非傳統糧食的狗隻，無論其血液中牛磺酸水平如何，轉用優質均衡膳食並補充牛磺酸皆可能受益。 左旋肉鹼是一種天然化合物，負責將必需脂肪酸運送到細胞中燃燒以產生能量，從而支援心肌的能量製造。部分患有擴張型心肌病的犬隻體內的肉鹼水平偏低，在補充後心臟功能會有所改善。雖然並非所有心臟病犬隻都會缺乏肉鹼，但在心臟處方糧中加入肉鹼是安全的，並可能對容易敏感的寵物也有益處。

雖然現在有提供檢測牛磺酸和左旋肉鹼的血液測試能提供一些參考資料，但不應單憑檢驗結果作準。因為血液中的水平，並不一定能完全反映心臟的實際狀況。若已確診擴張型心肌病，即使驗血報告正常，都可以考慮嘗試性的補充治療。 奧米加-3脂肪酸（EPA和DHA）是存在於魚油中的健康脂肪，有助於減輕身體發炎，改善食慾，並有助對抗心臟衰竭狗隻常見的「心臟惡病質」（肌肉流失）。若服用較高劑量，可能會出現輕微的腸胃不適，如軟便，但通常可透過調整劑量或使用腸溶衣配方來緩解。

維他命 E 和輔酶 Q10 等抗氧化劑能保護細胞免受氧化損傷，這種細胞損傷在心臟衰竭時會加劇。輔酶 Q10 亦有助細胞製造能量。雖然與人類心臟病學相似，但目前證明這些營養素有直接醫療效益的證據仍然有限，但它們在生理上能起到支援作用且安全。 蛋白質是構建肌肉（包括心肌）的基石。攝取充足的高質量蛋白質可以維持肌肉量。心臟病寵物常因心臟惡病質而流失肌肉，這通常是預後不良的訊號。因此，絕大多數的心臟病寵物都不建議限制蛋白質攝取；但如果寵物同時患有晚期腎病，則需要由獸醫進行個別評估。

調配良好的心臟處方糧包含這些營養素且比例恰當。因為限鈉而引起的適口性問題，或因進食 Omega-3 帶來的輕微消化問題，通常都可以透過循序漸進的轉糧過程、調整劑量，或者加入低鈉肉湯等風味劑來解決。在過程中，主人應密切監察寵物的體重、體態和食慾，以便適時微調，而毋須放棄營養支援。 總括而言，貓狗心臟病的營養支援雖然有扎實的生理學原理支持，但如果寵物根本不碰飯碗、食物導致拉肚子，或主人為了追求「理論上的完美配方」而令寵物不斷消瘦，那麼上述任何營養素都變得毫無意義。最根本的目標必須擺在首位：提供寵物一份牠們樂於進食、易於消化、並能保持毛髮亮澤、體重穩定、體態健美的飲食。 在這個前提下，針對性的營養素才能發揮實質的輔助功效。一份易於接受、切實可行的飲食，能夠讓寵物保持快樂和健康，這才是最重要的營養目標。

城大動物醫療中心心臟科專科獸醫 João LOUREIRO 醫生

寵物健康聯盟（Pet Health Alliance，PHA）匯聚香港頂尖獸醫及寵物健康專業力量，建立一個可信、易用、資訊準確且與時並進的健康平台，讓你更有信心掌握毛孩的健康，把「預防勝於治療」落實成日常習慣。PHA 榮幸推出首個協作倡議 「Take Your Pet to the Vet」，推動定期檢查與及早疾病發現，及早守護犬貓長遠健康，讓牠們得到應有的優質照護。立即瀏覽 www.healthypets-hk.com 了解活動詳情，為毛孩的預防保健踏出下一步。 專欄：城大動物醫療中心 『動物醫聊』 簡介：本專欄由城大動物醫療中心的專科及全科獸醫，分享實用的寵物健康知識及資訊，提升大眾對動物健康的認識與照顧能力。

(資訊)