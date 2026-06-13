進念《諸神會藝術節》推「不售票」劇場實驗 榮念曾攜手多位導演帶來7齣風格迥異作品

當AI正在重新定義世界，我們為什麼還需要走進劇場？一直走在劇場前沿的進念．二十面體，藝術總監榮念曾，特別策劃《諸神會藝術節》暨《榮念曾青年藝術學堂 2026》，找來多位不同界別的導演，推出7個全新舞台劇作品，探討劇場作為公共空間與精神場域的本質，在當下其作用是否惠及市民。此外，今次演出均不作售票，只供預約參與，以回應愈趨商業化的藝術節模式與演出環境。

榮念曾這次舉辦《諸神會》，請來香港、東京、首爾、金邊、斯德哥爾摩、重慶、新加坡及香港的藝術家，展開一場跨文化、跨劇種、跨世代的劇場實驗對話。《諸神會》的7齣作品，榮念曾將執導《錄鬼簿 2026》、《諸神會 2026》，以此探討劇場創作的可能；電影《明明》導演區雪兒，將與北京跨媒介創作者謝殊，聯合兩位上海舞者張妍及傅語涵參與演出的《框外有邊》，則測試劇場空間與表演者的關係；香港跨界聲音藝術家許敖山的作品《審判：噪音》，則把噪音藝術搬上舞台。