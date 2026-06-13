進念《諸神會藝術節》推「不售票」劇場實驗 榮念曾攜手多位導演帶來7齣風格迥異作品

當AI正在重新定義世界，我們為什麼還需要走進劇場？一直走在劇場前沿的進念．二十面體，藝術總監榮念曾，特別策劃《諸神會藝術節》暨《榮念曾青年藝術學堂 2026》，找來多位不同界別的導演，推出7個全新舞台劇作品，探討劇場作為公共空間與精神場域的本質，在當下其作用是否惠及市民。此外，今次演出均不作售票，只供預約參與，以回應愈趨商業化的藝術節模式與演出環境。
榮念曾這次舉辦《諸神會》，請來香港、東京、首爾、金邊、斯德哥爾摩、重慶、新加坡及香港的藝術家，展開一場跨文化、跨劇種、跨世代的劇場實驗對話。《諸神會》的7齣作品，榮念曾將執導《錄鬼簿 2026》、《諸神會 2026》，以此探討劇場創作的可能；電影《明明》導演區雪兒，將與北京跨媒介創作者謝殊，聯合兩位上海舞者張妍及傅語涵參與演出的《框外有邊》，則測試劇場空間與表演者的關係；香港跨界聲音藝術家許敖山的作品《審判：噪音》，則把噪音藝術搬上舞台。
其它作品則有林奕華以楊德昌導演的最後一部電影《一一》，為主題的《一個人的一一》、香港音樂家及作曲家江逸天，與台灣編舞與舞者周書毅合作的《邊界》；新加坡實驗劇場代表人物劉曉義執導的《思考學院 2026》等。這次藝術節7場演出均不作售票，只供預約參與，觀眾預約時須支付$200按金，凡準時出席之觀眾，將於演出結束後30個工作天內辦理退款。扣除$15票務系統行政費後，實際退回金額為$185。進念希望藉此對當下愈趨商業化的藝術節模式與演出環境，作出回應及反思。
藝術節舉行期間的7月5至8日，進念將在兆基創意書院小劇場，舉行4場「一桌兩椅」論壇，新加坡導演劉曉義將擔任主持、香港中文大學研究助理教授姚凱琳策劃，邀請多位藝術家及參與者共同探討藝術的根本問題，包括藝術教育、未來藝術節及跨文化的的辯證。
《諸神會藝術節》暨《榮念曾青年藝術學堂 2026》詳情：
日期：7月4日至11日
地點：香港兆基創意書院(多媒體劇場、小劇場及戶外空間)
票價：先付$200按金，出席後退還扣除$15行政費後之餘額
預約登記：進念．二十面體