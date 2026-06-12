秀英 鄭敬淏分手成焦點 少時身材擔當 長年維持48公斤 4大核心瘦身法

韓國女團少女時代的秀英，近日與相戀14年的影星男友鄭敬淏宣布分手，讓兩人的fans感到惋惜。由於雙方條件皆極為優厚，外界普遍看好他們今後各自擁有精彩的未來。特別是身高170公分、體重長期維持在48至52公斤的秀英，其私下極自律的身材管理，瞬間成為女性效仿的健康教科書，藉得所有愛鍚自己的女士借鏡。 作為少女時代「身材擔當」的秀英，最令人稱羨莫過於那雙107公分、毫無贅肉的大長腿，不但筆直而且比例絕美。還有若隱若現的健美腹肌，全身上下散發著健康美的線條。而秀英的魔鬼身材，並非靠極端節食換來，她始終奉行「不挨餓的健康管理」，以下就盤點這位長腿女神，私下維持不走樣體態的四大核心祕訣。

祕訣一：晨間瑜珈球拉伸 按摩淋巴擊退水腫 對女星而言，清晨水腫是上鏡大敵。秀英每天起床第一件事，就是展開一套全身拉伸運動。如果當天沒有前往健身室，她會在家中利用瑜珈球與彈力帶，進行全身拉筋伸展。這項伸展運動，她從出道早期就養成的晨間儀式，能瞬間喚醒沉睡的肌肉。 拉筋結束後，秀英會拿出按摩工具進行全身淋巴按摩，從臉部線條開始，順著下巴、肩頸、鎖骨一路帶到脖子後方，透過物理刺激加速新陳代謝，迅速排出體內多餘水分，這也是她在去年韓劇《拜託戒酒吧》中，維持精緻巴掌臉的秘訣。

祕訣二：低GI原型食物取代精緻澱粉 豆腐代麵吃出飽肚感 在飲食上，秀英是一位堅定的「反極端節食」信徒，她曾大方分享：「吃對東西，遠比少吃更重要。」為了維持血糖穩定、避免暴飲暴食，她習慣將一整天的進食量分成數次攝取。她的三餐定時定量，主食完全捨棄精緻澱粉，改以糙米飯、地瓜等低GI(升糖指數)原型食物為主。同時會大量補充雞胸肉、牛肉與水煮蛋等優質蛋白質，並搭配大量高纖蔬菜，來兼顧飽肚感與腸道蠕動。 若偶爾想轉換口味，秀英會自製高蛋白、低熱量的「豆腐麵」料理，用豆腐取代傳統高卡路里的麵條。雖然間中也會放縱享用甜點或大餐，但她隨後會靠運動，將身體狀態調節回來。

祕訣三：戒絕精緻糖與加工食品 堅果成救命零食 除了謹慎選擇主食，秀英在日常飲食中設下一道嚴格防線——拒絕精緻糖、含糖飲料，以及各類精緻加工食品。她認為清淡的飲食能維持體態，更能有效避免糖分引起的肌膚慢性發炎與不穩定。如果在工作空檔或深夜感到飢餓，她絕不碰薯片或含糖餅乾，而是選擇適量的「無調味堅果」作為零食，既能補充Omega-3優質油脂，又能提供扎實的飽肚感。 祕訣四：海量運動融入生活 不搭車步行塑造曲線 秀英是出了名的運動狂熱者，舉凡舞蹈、瑜珈、重訓、登山，到近年熱門的高爾夫球，她無一不精。其中她特別推崇皮拉提斯(Pilates)運動，這正是她能一邊保持纖細、一邊維持緊緻核心與迷人腹肌線條的關鍵。