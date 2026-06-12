連卡佛推夏日美妝獎賞計劃 Anya Mart 限定店及香檳品鑑同步登場

消費滿額可儲電子印花 解鎖不同級別獎賞

今次升級版的DOUBLE UP! Digital Beauty Rewards計劃主打電子印花獎賞。客人可在連卡佛購買美妝產品，每滿$500即可獲得一個電子印花，並可透過應用程式追蹤進度。印花累積愈多，可換領的禮品及美容服務亦愈豐富，部分獎賞更會按週更新。計劃禮遇包括Charlotte Tilbury唇膏及眼影盤、AP Beauty護膚套裝、Aveda頭髮護理套裝、Hourglass眼妝套裝，以及Guerlain 60分鐘面部護理服務等，數量有限，先到先得。

此外，顧客如登記成為連卡佛會員，並追蹤品牌官方Instagram及小紅書帳號，還有機會獲得額外神秘美妝禮遇，增添夏日購物驚喜。