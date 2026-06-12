連卡佛推夏日美妝獎賞計劃 Anya Mart 限定店及香檳品鑑同步登場

連卡佛為今個夏天Summer Market主題體驗，推出升級版DOUBLE UP! Digital Beauty Rewards夏日美妝獎賞計劃。活動亦同步帶來多項夏日限定活動，包括Chandon聯乘Pharrell Williams香檳品鑑、Anya Mart期間限定店，為顧客提供更豐富的夏日購物體驗。
消費滿額可儲電子印花 解鎖不同級別獎賞
今次升級版的DOUBLE UP! Digital Beauty Rewards計劃主打電子印花獎賞。客人可在連卡佛購買美妝產品，每滿$500即可獲得一個電子印花，並可透過應用程式追蹤進度。印花累積愈多，可換領的禮品及美容服務亦愈豐富，部分獎賞更會按週更新。計劃禮遇包括Charlotte Tilbury唇膏及眼影盤、AP Beauty護膚套裝、Aveda頭髮護理套裝、Hourglass眼妝套裝，以及Guerlain 60分鐘面部護理服務等，數量有限，先到先得。
此外，顧客如登記成為連卡佛會員，並追蹤品牌官方Instagram及小紅書帳號，還有機會獲得額外神秘美妝禮遇，增添夏日購物驚喜。
Anya Mart期間限定店登場 主打英倫玩味風格
由即日起至7月31日，連卡佛特設以Anya Hindmarch概念打造的Anya Mart期間限定店，以復古街角小店為靈感，結合品牌一貫幽默設計，展出一系列以日常雜貨為主題的配飾及家居用品。顧客凡消費滿指定金額，更可獲贈限量版Anya Mart番茄造型解壓球。
Moët & Chandon x Pharrell Williams加冰香檳體驗登場 免費品鑑活動同步推出
同場亦推出Moët & Chandon與Pharrell Williams聯乘的香檳體驗，主打全球首款專為加冰品嚐而調製的半乾型香檳。酒款散發濃郁果香及熱帶氣息，並帶有西柚與生薑層次，口感清新俐落，適合夏日享用。國際金融中心商場連卡佛亦將於6月13日、20日及27日下午4時至6時舉行免費香檳品鑑活動，讓顧客感受法國南部盛夏風情。
部分獎賞內容
第 1 份獎賞： 累積滿 5 個印花 （消費滿 HK$2,500）
• AP Beauty - M.D. 兩日體驗套裝
• Joyce Beauty - 日常奢華護理套裝
• Lancôme - Génifique Ultimate煥活修護精華50ml
• Estée Lauder -櫻花微精華活膚原生液30ml
第 2 份獎賞： 累積滿 10 個印花 （消費滿 HK$5,000）
• Charlotte Tilbury - 摩登霧感唇膏
• Aveda - Invati Ultra Advanced 頭髮護理套裝
• Byredo - Olfactory Discovery Journey香氛探索之旅體驗 + 香水隨身 瓶8ml + mini Body Lotion 50ml
第 3 份獎賞： 滿 15 個印花 （消費滿 HK$7,500）
• Tom Ford -琉光潤唇膏
• Hourglass - Hourglass 眼妝套裝
• Joyce Beauty - Augustinus Bader雙效保濕套裝
• Charlotte Tiilbury -四色眼影盤Uptown Girl/Golden Goddess & Wonderglow 15ml
第 4 份獎賞： 累積滿 20 個印花 （消費滿 HK$10,000）
• AP Beauty -夏日防禦修護套裝
• Helena Rubinstein - POWERCELL旅行套裝
• La Mer 奢華體驗套裝
第 5 份獎賞： 累積滿 30 個印花 （消費滿 HK$15,000）
• Cle de Peau - Masque de Beauté Service + Radiant Indulgent Set
• Guerlain - 60分鐘御庭蘭花煥活面部護理服務及探索禮遇
活動詳情一覽
夏日美妝電子印花獎賞計劃日期：即日起至7月31日
換領日期：即日起至7月31日
活動地點：國際金融中心商場連卡佛、廣東道連卡佛、時代廣場連卡佛
參加方法：單次購買美妝產品每滿HK$500，即可獲電子印花1個。
顧客累積滿5、10、15、20及30個電子印花，即可解鎖相應獎賞，印花愈多，禮遇愈豐富，名額有限，先到先得，換完即止。