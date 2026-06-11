「百味大普查」揭港人怕辣但食得苦 屯門人最嗜甜 將軍澳人最受得酸？街市消費換領逾萬份獎品

領展發表全港「百味大普查」調查結果，訪問逾6,000名市民後發現，港人雖然「食得苦」，卻普遍怕辣：超過六成人只選「小辣」或以下，而屯門區街坊則是全港最嗜甜，將軍澳人則最能接受酸味。配合調查結果，領展即日起聯乘麥太與麥兜，於全港24個商場及街市推出為期半年的「屋企百味，日日細味」消費換領活動，送出逾萬份限定精品，終極大獎更包括譚仔雲南米線全年米線兌換券。
屯門人最嗜甜 將軍澳人最受得酸
港人自詡識食，但原來大部分人都不太能吃辣。領展早前走訪全港13區，成功收集逾6,000份「百味大普查」問卷，嘗試以數據勾勒各區街坊的飲食偏好，結果發現港人口味頗為「出人意表」超過六成受訪者只能接受「小辣」或「BB辣」，近三成人更選擇「走辣」，食辣指數偏低。不過，近半數受訪者表示能接受苦味，頗符合港人「食得苦」的精神。
分區數據同樣有趣，屯門街坊對甜食的偏好冠絕各區，而將軍澳居民則對酸味接受度最高。調查包括黃大仙、藍田、屯門、沙田等多個社區，從在家煮食習慣到外出用膳喜好，全面拆解港人的「味覺密碼」。
消費儲印花換限定精品 總數逾萬份
為延續這股飲食話題的熱度，領展即日起聯乘本地人氣卡通角色麥太與麥兜，於港九新界合共24個商場及街市推出「屋企百味，日日細味」主題活動，為期六個月。麥太及麥兜更「聲演」活動短片，以母子間的日常對話帶出「家嘅味道」主題。
由6月中旬起接受換領，於指定商場或街市每消費滿60元，即可換領印花一個，集齊指定數量可換取麥太麥兜主題限定精品。首階段推出以香港美食為設計靈感的「區區美味」環保海綿刷，各區版本印有專屬標語；其後陸續推出「百味環保購『麥』袋」、「涼涼駕到」小風扇，以及筷子、碗碟、湯匙等廚房用品，禮品總數超過一萬份，換完即止。
活動期間以八達通於指定日子消費，另可換領美食現金券。領展將會稍後將公布與八達通合作的更多消費優惠詳情。
終極大獎：譚仔全年米線兌換券
此外，參與活動期間的遊戲環節就有機會贏取多項全年獎賞，終極大獎為譚仔雲南米線365日指定米線兌換券，其他獎品包括德國寶全年家品電器、天仁茗茶全年珍珠奶茶兌換券等。
而麥兜將於6月中旬現身指定領展商場與街坊見面，粉絲追蹤領展社交平台更可獲贈限定貼紙。領展同時邀請各區街坊化身「味蕾嚮導」，透過社交平台分享區內隱世食店推介，合力整合出各區美食地圖。平台亦會推出「每周煮意」系列，分享創意健康食譜，並於指定鮮活街市舉辦期間限定活動。
期間限定「麥兜見面會」活動詳情
日期：
2026年6月13日、14日、19日、20日及21日
時間：
下午2時至4時 （共4節）
地點：
「麥食當三番」消費換領活動詳情
活動及印花換領日期：
2026年６月25日至10月16日
禮品換領日期：
2026年６月25日至10月16日
印章及禮品換領時間：
上午11時至下午8時或各商場服務時間
活動推廣地點^：
下列24個領展旗下商場*
印花及禮品換領地點：
活動推廣地點的顧客服務台
^指定參與領展商場包括^24個指定參與領展商場包括：T Town、天澤商場、天耀廣場、蝴蝶廣場、良景廣場、太和廣場、大元商場、彩園廣場、禾輋廣場、頌安商場、樂富廣場、黃大仙中心、慈雲山中心、啟田商場、秀茂坪商場、鯉魚門廣場、TKO Gateway、TKO Spot、何文田廣場、南昌薈、富東廣場、逸東商場、長發廣場、小西灣廣場