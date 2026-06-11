「百味大普查」揭港人怕辣但食得苦 屯門人最嗜甜 將軍澳人最受得酸？街市消費換領逾萬份獎品

領展發表全港「百味大普查」調查結果，訪問逾6,000名市民後發現，港人雖然「食得苦」，卻普遍怕辣：超過六成人只選「小辣」或以下，而屯門區街坊則是全港最嗜甜，將軍澳人則最能接受酸味。配合調查結果，領展即日起聯乘麥太與麥兜，於全港24個商場及街市推出為期半年的「屋企百味，日日細味」消費換領活動，送出逾萬份限定精品，終極大獎更包括譚仔雲南米線全年米線兌換券。

屯門人最嗜甜 將軍澳人最受得酸

港人自詡識食，但原來大部分人都不太能吃辣。領展早前走訪全港13區，成功收集逾6,000份「百味大普查」問卷，嘗試以數據勾勒各區街坊的飲食偏好，結果發現港人口味頗為「出人意表」超過六成受訪者只能接受「小辣」或「BB辣」，近三成人更選擇「走辣」，食辣指數偏低。不過，近半數受訪者表示能接受苦味，頗符合港人「食得苦」的精神。

分區數據同樣有趣，屯門街坊對甜食的偏好冠絕各區，而將軍澳居民則對酸味接受度最高。調查包括黃大仙、藍田、屯門、沙田等多個社區，從在家煮食習慣到外出用膳喜好，全面拆解港人的「味覺密碼」。