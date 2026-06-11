「滙映山頂」光影匯演登陸山頂 全新香港元素沉浸式光雕投影

滙豐保險聯同山頂纜車將於6月13日起，於山頂呈獻全港最高的光影盛事「滙映山頂」光影匯演！匯演長達約10分鐘，大型光雕投影技術帶來全新香港元素嶄新沉浸式視聽體驗，致敬香港悠久歷史文化，將節慶氛圍、香港標誌性地標同絢麗燈光效果完美融合，共同體驗香港獨特城市活力，即睇詳情！

全新 「滙映山頂」光影匯演 全新的「滙映山頂」光影匯演，以位於香港地標太平山頂的凌霄閣為舞台，將大型光雕投影技術帶至太平山頂，為香港夜間旅遊帶來全新亮點。光影匯演由代表兩大品牌的角色：滙豐獅子Stephen、Stitt以及山頂纜車打造的全新角色「Peak仔」揭開序幕，帶領觀眾來一趟香港文化探索之旅，展現香港多個標誌性景點及文化遺產，呈現一幕幕特色美食場景及康樂體育盛事，不少香港經典元素，包括霓虹招牌及港式茶餐廳等獨有城市風貌盡顯眼前。滙豐保險「滙映山頂」光影匯演將於6月13日正式登場。