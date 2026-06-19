4大定妝攻略必須知｜90% 人誤會上粉愈多愈持久

妝容貼服自然，除了做好保濕打底，定妝更是不可忽視的關鍵步驟。定妝目的是為了延長底妝持久度，同時可防止出油、脫妝、斑駁及暗沉等問題出現。用對定妝手法，不但可以穩定整體妝容，更可令肌膚呈現細緻、清爽的質感。

而最理想的定妝效果，就是在提升持妝力的同時，依然保留肌膚本身的自然光澤與質地，達致「持久而不厚重、清透而不失修飾」的平衡。想知如何做好定妝步驟，請讀好以下4大定妝攻略，助你全面提升妝容表現。