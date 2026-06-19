4大定妝攻略必須知｜90% 人誤會上粉愈多愈持久

妝容貼服自然，除了做好保濕打底，定妝更是不可忽視的關鍵步驟。定妝目的是為了延長底妝持久度，同時可防止出油、脫妝、斑駁及暗沉等問題出現。用對定妝手法，不但可以穩定整體妝容，更可令肌膚呈現細緻、清爽的質感。
而最理想的定妝效果，就是在提升持妝力的同時，依然保留肌膚本身的自然光澤與質地，達致「持久而不厚重、清透而不失修飾」的平衡。想知如何做好定妝步驟，請讀好以下4大定妝攻略，助你全面提升妝容表現。
定妝要點1. 定妝產品怎麼選？（蜜粉 vs 噴霧）
蜜粉 / 蜜粉餅（控油、柔焦）
散粉（蜜粉）：粉質最細，適合全臉定妝，能打造霧面柔焦感。
蜜粉餅：粉末被壓成餅狀，控油力通常較強，攜帶方便，適合外出補妝。
適用膚質：油性肌、混合肌、容易流汗的人。
定妝噴霧（鎖水、光澤、成膜）
保濕型：利用保濕成分讓粉體與肌膚更貼合，帶有水光感。
成膜型：含有抗水防汗的成膜劑（Polymers），會在臉上形成保護膜，抗摩擦力極強。
適用膚質：乾性肌、混合肌、喜歡水光妝感、需要長時間戴口罩的人。
定妝要點2. 明星定妝手法
根據當天的天氣與膚況，選擇最適合自己的定妝方式：
明星定妝手法1. 膠水定妝法（最防摩擦、防口罩蹭妝）
步驟：
1. 上完防曬/妝前乳後，全臉噴一層定妝噴霧。
2. 將粉底液與定妝噴霧在手背上混合（比例約 2:1），然後上妝。
3. 完妝後，全臉再噴一層定妝噴霧。
效果：底妝就像膠水一樣牢牢黏在臉上。
明星定妝手法2. 三明治定妝法（最抗油、抗汗、適合夏天）
步驟：
1. 底妝前：全臉噴一層定妝噴霧。
2. 上底妝：擦上粉底液。
3. 底妝後：全臉輕壓一層薄薄的蜜粉。
4. 最後一步：全臉再噴一層定妝噴霧封膜。
效果：將底妝夾在控油與成膜產品中間，雙重鎖定。
明星定妝手法3. 烘焙定妝法（適合眼下、鼻翼、易出油局部）
步驟：
1. 底妝與遮瑕完成後，用微濕的美妝蛋沾取「大量」透明散粉。
2. 厚敷在眼下、鼻翼、法令紋或容易出油的 T 字部位。
3. 等待 3-5 分鐘，利用肌膚本身的體溫讓粉體與底妝融合。
4. 用乾淨的蜜粉刷將臉上多餘的粉末輕輕掃掉。
效果：局部極致控油，且能填平毛孔、隱形眼下細紋。
定妝要點3. 依膚質精準定妝
油性肌 / 混合偏油肌
重點：控油、吸油、去光澤。
手法：使用粉撲「採取輕壓」的方式上蜜粉，油光處可以重複按壓。最後全臉搭配控油型定妝噴霧。
乾性肌 / 混合偏乾肌
重點：保濕、防防起皮、留住光澤。
手法：避免全臉上大量蜜粉。建議使用鬆散的火苗刷，沾取微量蜜粉，只在「眼下遮瑕處、T 字部位」局部輕掃。其餘部位全靠保濕型定妝噴霧鎖水。
定妝要點4. 避雷指南
1. 妝前保養太油膩：保養品還沒吸收就急著上妝，定妝粉會與過多的油脂結塊。
2. 定妝噴霧噴太近：噴霧距離臉部太近（建議保持 15-20 公分），大水珠會直接衝破底妝，導致妝容斑駁。
3. 蜜粉用「拖拉」的方式上：用粉撲或刷具在臉上來回摩擦會破壞粉底，一定要用「輕壓」或「彈拍」的方式。