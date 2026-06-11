銅鑼灣新開板前燒肉Omakase 午市$480起歎頂級近江牛及熟成和牛（有片）

銅鑼灣再有日式燒肉新選擇。全新日本板前燒肉割烹專門店「山奧燒肉」近日進駐銅鑼灣CUBUS，由日籍廚藝團隊主理，主打廚師發辦燒肉體驗，嚴選近江牛、大分和牛等日本和牛。推出午市及晚市套餐，午市每位$480起，晚市則由每位$880起，讓食客於板前近距離欣賞主廚即席料理。



店名藏玄機：明治維新前的「隱語」食肉文化 餐廳命名頗有意思「山奧」意指深山之中。明治維新以前，日本受佛教禁令影響，民間不得公然食用牛、豬、雞等家畜肉類，百姓唯有躲進深山小屋圍爐偷嚐，並以暗號代稱各類肉食。餐廳以此為概念，營造一種隱秘而帶點玩味的用餐氛圍。為延續故事意境，菜單除了和牛與豚肉、雞肉外，亦會不定期引入鹿肉、野豬等時令野味。 400 呎板前吧檯 僅設12席 餐廳面積約 400 平方呎，設計走沉穩和風路線，以深色基調配搭不同紋理的木質素材，暖色線性燈光在空間中柔和流動。板前吧檯僅容納 12 位客人，流線型檯面上方以拱形天花構成洞穴般的結構，配合隱藏式光帶散發出夕陽紅暈般的色調，營造私密而溫暖的氛圍。

兩位福岡出身大廚坐鎮 廚藝團隊由來自福岡、擁有近二十年燒肉經驗的高園幸司先生領軍，他曾於「赤身焼肉USHIO」及黑毛和牛專門店 BAKURO 等人氣品牌歷練。拍檔久家弘一先生同樣出身福岡，家族在長崎縣佐世保市經營和食料理店，曾於山口縣及長崎縣兩大五星級酒店統領宴會部。兩人聯手，在板前吧檯為食客呈獻結合傳統技法與創意巧思的燒肉割烹。

廚師發辦歎頂級近江牛及熟成和牛 餐廳以廚師發辦形式供應，午市設兩款套餐，晚市則有五款選擇。 晚市和牛菜單（三款） 最高階的「燒肉．嶺」定價每位 $1,480，一次過涵蓋和牛多個部位，菜式包括海膽及生拌牛臀尖、海苔捲和牛赤身肉、以72小時熬製牛骨湯底呈獻的和牛菲力涮涮鍋、熟成夏多布里昂牛柳配鵝肝松露醬，以及招牌「山奧燒」和特選和牛醬汁燒肉卷等。「燒肉．翠」（$1,180）主打煙燻牛面頰、熟成牛舌配檸檬麴、稻草燒七天熟成夏多布里昂牛柳；「燒肉．麓」（$880）則有熟成牛臀肉、炭燒牛尾肉及稻草燒熟成赤身肉。

餐廳嚴選日本三大和牛之一的近江牛，以及承傳百年的大分和牛，前者肉質濃郁、雪花紋理均勻；後者脂肪分佈細緻，入口即化，旨味突出。除頂級部位外，亦特別精挑牛舌及各式內臟入饌。 晚市雞豚燒肉菜單（兩款）： 定價 $880 及 $1,180，精選菜式有油封砂肝、糸島豚鄉村風肉醬批、伊比利亞豬肩里肌配檸檬麴沙拉、三瀨大王雞腿肉薄片配昆布鹽、醬燒天草大王雞腿肉等；$1,180 菜單更額外供應稻草燒鴨胸配鵝肝及海膽山奧燒。 午市菜單（兩款）： 「燒肉．閑」（$480）包括韓式沙拉、茶碗蒸、是日精選和牛四款拼盤及長谷園土鍋飯；「燒肉．慈」（$780）則加入14天熟成牛里脊涮涮鍋（配72小時牛骨湯底）及稻草燒七天熟成赤身肉。



食材與器具的講究 招牌「山奧燒」特別配上兵庫縣產的「日本一こだわり卵」，蛋香濃郁質感細膩，蘸裹肉片後入口更添柔潤層次。米飯則選用長野縣八重原高原出產的越光米，屢獲日本穀物檢定協會「特A」最高評級，配合鹿兒島櫻島火山地下的天然「溫泉水99」及百年窯元長谷園的伊賀鑄物土鍋烹煮，追求粒粒分明、柔潤甘美的口感。

清酒、威士忌 Highball 佐配燒肉 酒單設有季節性配搭，包括日本清酒品牌 MINAKI 的旗艦酒款「極幻GOKUGEN」及「極幻FORMULA.2」，分別以兵庫縣山田錦及山形縣雪女神米釀造。廚藝團隊亦特別推薦以鹿兒島「嘉之助」威士忌調製的 Highball 佐配燒肉，店內提供四款嘉之助威士忌選擇，可自由搭配多款精品梳打水。

清酒、威士忌 Highball 佐配燒肉