雨季家居濕氣重｜養貓防潮 4 大護理重點

香港一踏入雨季，天氣經常又濕又焗，時晴時雨之餘，室內牆身、地板和衣物亦容易受潮。對長時間留在家中的貓咪來說，潮濕環境同樣不容忽視。高濕度不但會令食物較快變壞，也可能影響貓咪耳朵、皮膚及日常用品衛生。貓奴應該因應香港雨季特點及早做好防潮和清潔，從而減低貓咪不適或生病的機會。主人必須知道,以下4點踏入雨季照顧貓咪要點!

雨季照顧貓咪要點1. 食物保存要更謹慎

雨季照顧貓咪要點 1. 食物保存要更謹慎 香港一到雨季, 天氣就會變得又熱又濕，很容易令貓糧和罐頭變質。所以, 濕糧開封後不宜長時間放在室溫下，乾糧若密封不足，也可能吸濕而影響品質，甚至出現發霉情況。如果貓咪進食了變壞的食物，可能會嘔吐、肚瀉或食慾下降。建議主人應按貓咪食量少量餵食，吃剩的濕糧應盡快處理；乾糧則要密封存放於陰涼乾爽位置，避免陽光直射和潮氣入侵。

雨季照顧貓咪要點2. 小心耳道悶濕出問題

雨季照顧貓咪要點 2. 小心耳道悶濕出問題 雨季期間，室內濕度會變高，而貓咪耳道若長期處於悶熱潮濕狀態，會很容易令細菌和酵母菌增生，增加耳部發炎風險。長毛貓、耳朵較不通風的貓咪，需要定期檢查。如果發現貓咪經常搖頭、抓耳朵，耳朵有異味、分泌物增加或看起來紅腫，便應盡快求醫，不宜自行亂用清潔液或藥物，以免延誤治療。

雨季照顧貓咪要點3. 細心觀察皮膚及毛髮

雨季照顧貓咪要點 3. 細心觀察皮膚及毛髮 濕氣重會令皮膚問題更容易出現。如果貓咪毛髮長時間帶有濕氣，加上室內通風不足，皮膚可能出現痕癢、紅腫、皮屑增加或局部脫毛等情況。跳蚤和黴菌在潮濕環境中亦較活躍，幼貓、年長貓及免疫力較弱的貓咪更要留神。當主人替貓咪梳毛時，可順便檢查耳背、頸部、腹部、尾巴根部和四肢，一旦發現異常，應及早向獸醫查詢。

雨季照顧貓咪要點4. 要保持貓咪用品乾爽

雨季照顧貓咪要點 4. 要保持貓咪用品乾爽 貓窩、毛毯、地墊、布製玩具和貓跳台都是貓咪日常接觸最多的物品。如果未有徹底乾透，便可能滋生異味和黴菌。主人應定期清洗布製用品，並確保完全乾透後才讓貓咪使用。食碗和水碗也要每天清潔，飲用水定時更換；貓砂盆則應勤加清理，避免濕氣、排泄物和氣味累積，影響貓咪如廁意欲。

雨季照顧貓咪貼士

雨季照顧貓咪貼士 想讓貓咪安穩度過香港雨季，關鍵是維持環境乾爽、空氣流通及用品清潔。家中可放置濕度計，並按需要使用抽濕機或冷氣控制濕度，同時避免冷風直接吹向貓咪。若天氣許可，也可短時間開窗通風，減少室內悶焗感；遇上連日大雨或回南天，則要更留意窗邊、牆角及家具底部等容易積聚濕氣的位置。 濕糧開封後應按食量餵食，吃剩部分盡快清理

乾糧要密封保存，避免受香港雨季潮氣影響而變質

貓窩、毛毯和玩具要定期清洗，並徹底乾透