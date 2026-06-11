世界盃2026｜啟德體育園推「啟動夏日足球狂熱」 免費直播30+場世界盃賽事/AC米蘭珍藏展

四年一度的世界足球盛事即將舉行，各位香港球迷注意！啟德體育園宣佈將於 6月12日至8月7日期間，打造連串「啟動夏日足球狂熱」主題活動。體育園將化身為「球迷大本營」，結合了賽事直播、傳奇球星珍藏展、限定巨星球隊對決、美食優惠和豐富的消費獎賞，即睇詳情！

啟德體育園是次獲得 Now TV鼎力支持，免費送上極具震撼力的現場級睇波體驗，啟德零售館2中庭將架設大電視，免費直播超過30埸世界足球盛事，更會精選播放賽事精華。為了讓現場氣氛再升溫，2026年6月12日至7月20日期間指定日子及時間，體育園更聯乘可口可樂公司送上限時福利，大派可口可樂！

AC米蘭珍藏展： 現場將展出多款極具歷史價值的珍貴球衣及球會紀念品，讓你可以近距離感受這支意甲豪門的傳統魅力。

香港傳奇名宿陳肇麒個人珍藏展： 首度展出香港傳奇前鋒「陳7」陳肇麒球員生涯的珍貴實物，帶大家重溫那些年香港足壇的輝煌與熱血時刻。

除了看直播，現場還有分量十足的展覽與體驗活動。享譽國際的「AC米蘭足球學院香港」將正式進駐體育園，並於6月13日至28日率先帶來兩大重頭足球主題珍藏展，球迷朝聖必到。

大小球迷今個夏天更可披甲上陣！週末期間這裡將舉辦「足球×藝術」工作坊。「啟德體育園之友」會員更可為小朋友報名參加免費兒童足球體驗班，在專業教練指導下邊玩邊學踢波技巧，名額有限，記得提早登記！

為配合早上的精彩賽事直播，體育園內的多間食肆亦做足準備！組成強勁的「早午餐應援陣容」，部分餐廳更提早於早上7時開始營業。此外多間食肆更推出足球主題餐飲優惠，包括 只要身穿愛隊戰衣到居食屋「和民」，即可尊享冰鎮啤酒「買一送一」優惠；Grove特別調製兩款主題特飲：以冠軍金盃為靈感的夢幻特飲；美食廣場 Food Gala聯手「幸福巷子」及「蝦麵店」等，顧客凡惠顧即可享低至85折優惠或獲贈特色小食。

各大官方球衣+周邊+裝備熱賣

作為球迷，怎能缺少一件黃金戰衣？啟德零售館在活動期間變身為足球朝聖地，齊集 adidas、FanTown聚星商店、DECATHLON、NIKE、Puma等運動巨頭及球會限定店，由頭到腳的實戰或打卡裝備一應俱全。

現場更有不少獨家及全新潮流新品上架，極具收藏價值，包括adidas 強勢上架「FIFA WORLD CUP 2026™ 世界盃官方比賽用球」及可愛的足球鎖匙扣；任天堂正規商品販賣店 nsew 推出全新足球模擬遊戲《eFootball™ Kick-Off! Nintendo Switch™ 2》，直接在遊戲裡大展身手。