狗狗淚痕擦不走？4大常見原因 + 6個日常護理方法

不少狗主都遇過同一個煩惱：明明每天都有幫狗狗清潔眼周，但啡紅色的淚痕卻總是反覆出現。淚痕看似只是影響外觀，但其實可能與飲食、天生面部結構、眼部刺激，以至健康問題有關；若長期忽視，眼周皮膚亦可能因潮濕而受刺激，甚至增加感染風險。要改善淚痕，最重要不是單靠「擦走痕跡」，而是先了解淚水為何過多、為何未能正常排走。以下編輯會整理狗狗淚痕的4個常見原因，並分享日常護理方法，幫助狗主從清潔、飲食、毛髮修剪及健康檢查等方面入手，減少淚痕反覆出現。

淚痕如何形成？ 狗狗的淚痕，通常是眼淚長時間停留在眼角及毛髮上，因而令眼周毛色逐漸變成啡紅或深褐色 (淺色毛髮的狗狗會特別明顯)。如果眼淚分泌過多、鼻淚管排水不暢，或眼周長期潮濕，色素沉積和細菌滋生便會令淚痕愈來愈頑固。因此，淚痕並非單一原因造成，狗主可從以下幾方面觀察狗狗的日常狀況。

形成淚痕原因1. 飲食或水質刺激

4個形成淚痕常見原因 形成淚痕原因1. 飲食或水質刺激 飲食絕對是影響淚痕的常見因素。如果狗狗長期進食過鹹、添加劑較多或品質不穩定的食物，身體可能出現敏感或發炎反應，間接刺激淚液分泌。部分狗狗亦可能對雞肉、牛肉、乳製品或穀物等食材敏感，令眼部分泌物增加。 此外，飲用水中的礦物質、氯或雜質亦可能令眼周情況變差。若狗狗淚痕突然加深，狗主可留意最近是否轉換了糧食、零食或飲用水來源，並按需要諮詢獸醫或寵物營養專業意見。

形成淚痕原因2. 眼耳疾病或鼻淚管阻塞

形成淚痕原因2. 眼耳疾病或鼻淚管阻塞 淚痕有時是健康問題的提示。鼻淚管阻塞會令淚水無法正常流走，只能從眼角溢出；眼部感染、淚腺發炎或眼瞼內翻，亦會令狗狗因不適而分泌更多眼淚。耳道感染同樣可能與流淚增加有關。當耳朵發炎或疼痛時，狗狗可能頻繁搔抓耳部，臉部神經受刺激後，眼睛也可能變得容易流淚。若同時出現眼紅、眼腫、分泌物變多、搔抓耳朵或異味等情況，應盡快求診。

形成淚痕原因3. 天生面部結構影響排淚

形成淚痕原因3. 天生面部結構影響排淚 部分犬種因面部結構關係，較容易有淚痕，例如短鼻或眼周毛髮較多的狗狗。牠們的鼻淚管可能較短或較彎曲，淚水不易順利排走；面部皺褶較多的狗狗，眼角附近亦較易積聚濕氣和污垢。這類狗狗未必能完全避免淚痕，但只要定期清潔眼周、保持面部乾爽，並留意皺褶位置是否發紅或有異味，便可減少淚痕惡化及皮膚受刺激的機會。

形成淚痕原因4. 睫毛倒插或毛髮摩擦眼睛

形成淚痕原因4. 睫毛倒插或毛髮摩擦眼睛 若睫毛倒插、眼周毛髮過長或毛髮經常碰到角膜，狗狗眼睛會因受刺激而不斷流淚。狗主可觀察狗狗是否經常眨眼、揉眼或怕光，如有相關情況，應交由獸醫檢查，不宜自行拔除睫毛或使用人用眼藥水。

日常護理可從6方面入手

日常護理可從6方面入手 日常護理方法1: 狗主可每天用寵物專用眼部清潔產品，配合柔軟棉片或濕紙巾，輕力抹走眼角分泌物。清潔時動作要溫和，避免來回大力摩擦，以免令皮膚更敏感。 日常護理方法2: 清潔後要立即印乾水分。眼周長期潮濕，容易令細菌滋生，也會令淚痕顏色更深，因此保持乾爽比單純清潔更重要。 日常護理方法3: 定期修剪眼周毛髮。若毛髮過長並經常掃到眼睛，不但會增加流淚，也可能令眼睛發炎。修剪時應使用安全工具，或交由專業美容師處理。

日常護理方法4: 可按需要選用合適的淚痕清潔用品，例如寵物用擦拭巾或眼部清潔液。不過，不同狗狗的皮膚敏感程度不同，如使用後出現泛紅、痕癢或分泌物增加，便應停止使用並求醫。 日常護理方法5: 檢視飲食和飲用水。狗主可選擇成分較清晰、營養均衡的狗糧，避免過多高鹽零食；如懷疑水質影響，可嘗試提供過濾水，並觀察一段時間。 日常護理方法6: 定期帶狗狗檢查。若淚痕突然加深、單邊流淚特別嚴重，或伴隨眼紅、眼腫、異味、搔抓等症狀，便不應只靠清潔處理，應由獸醫找出是否涉及鼻淚管、眼瞼或感染問題。

如何改善狗狗淚痕？ 對於未有明顯淚痕的狗狗，日常預防同樣重要。保持眼周清潔乾爽、定期修剪毛髮、提供均衡飲食，以及維持乾淨的生活環境，都有助減少眼部受刺激的機會。 市面上亦有不少寵物保健產品聲稱有助眼部或免疫健康，但每隻狗狗的需要不同，使用前最好先諮詢獸醫意見。若淚痕與疾病或結構問題有關，單靠保健品未必能改善，及早檢查才是較穩妥的做法。