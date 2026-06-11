Starbucks新品｜香港星巴克5款初夏新品登場！必試綿雲牛油果系列配蘆薈粒＋奇異果熱情果凝珠星冰爽

咖啡迷注意， Starbucks最近又有新品推出！今次必試「綿雲牛油果系列」，將輕柔如雲的空氣感融入特濃咖啡， 口感層次超豐富！ 另外還有滿載濃郁果香的全新「奇異果熱情果凝珠系列」，入口酸甜清爽，絕對是夏季必備的消暑特飲！

香港星巴克推5款期間限定新品

Starbucks今次一口氣推出5款期間限定新品！必試今期新出的「綿雲牛油果系列」，將輕柔如雲的空氣感與濃郁果香完美融合。當中「綿雲牛油果鮮奶咖啡（配蘆薈粒粒）」以細滑牛油果醬揉合鮮奶與經典特濃咖啡，頂層鋪上綿密奶泡，再灑上可可粉點綴；最驚喜是底部加入爽彈清新的蘆薈粒粒，充滿層次感，冷熱飲皆宜。咖啡迷必試「綿雲牛油果咖啡／忌廉星冰樂（配蘆薈粒粒）」，咖啡版本將牛油果的幼滑與堅果香氣完美襯托；忌廉版本則散發如甜品般的幸福感，兩款都值得一試！

另外Starbucks亦同步推出全新「奇異果熱情果凝珠」系列，分別有「奇異果熱情果凝珠檸檬星冰爽」及「奇異果熱情果凝珠星冰爽（選用椰子奶）」，以濃郁的奇異果與熱情果香氣作主調，揉合綠咖啡萃取物，無論配搭酸爽檸檬汁，還是注入絲滑輕盈的椰子奶都清爽美味，配上綠色奇異果醬、奇異果果肉及熱情果風味氣泡凝珠，口感豐富，今個初夏必試！