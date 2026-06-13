迪士尼全新Pixar Summer Fest開鑼 Pixar 好友星空匯演+畫班見面會首次登場！（有片）

首個「Pixar Summer Fest」登場！

全新Pixar好友 星空匯演上演 最讓迪士尼粉絲期待的夜間活動，必定是星空匯演。Pixar Summer Fest推出全新「Pixar 好友星空匯演」，長約8分鐘的無人機和光影投射表演將會出現多個Pixar主題圖案，包括《海底奇兵》的MO仔、即將回歸大銀幕的《反斗奇兵》勞蘇、胡迪與巴斯光年，以及《反斗車王》等。表演結束後，《玩轉腦朋友》的阿愁和《熊抱青春記》的美美等角色氣球更會於美國小鎮大街的屋頂上出現，讓粉絲沉浸於彼思的故事世界中。

與畫中的迪士尼朋友見面！ 動畫藝術教室同步推出全新活動「迪士尼朋友畫班見面會」。動畫師將會帶領粉絲繪畫抱抱龍、小馬紅心或勞蘇。玩家完成創作後轉身一看，隨即可於教室後方發現他們以相同的動作現身，帶給粉絲無限驚喜。

水花派對再次回歸 迪士尼人氣消暑活動再次回歸！在「Pixar 水花大街派對！」中，多位人氣Pixar角色將會登上花車現身，包括《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《1/2的魔法》的巴利．拉夫及伊仁多．拉夫，《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人等。花車和舞蹈員手持的水槍不斷向粉絲灑水，有興趣參與派對的玩家不妨做好濕身準備。樂園亦設有「舒適區」，無意被濺濕的訪客可以留在舒適區內，安排相當貼心。

歌舞表演及互動緊接而來 粉絲同時可於明日世界與幻想世界之間的劇場，觀賞「《熊抱青春記》特別時刻」、與《勇敢傳說之幻險森林》的梅莉達進行射箭訓練，或者與探險世界欣賞《玩轉極樂園》主題互動。記者早前欣賞「《熊抱青春記》特別時刻」及《玩轉極樂園》主題互動，演員們邊唱邊跳多首歌曲，十分厲害，粉絲值得一看。