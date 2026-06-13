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出版：2026-Jun-13 16:00
更新：2026-Jun-13 16:00

迪士尼全新Pixar Summer Fest開鑼 Pixar 好友星空匯演+畫班見面會首次登場！（有片）

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迪士尼又有新搞作！即日起，迪士尼首個「Pixar Summer Fest」登場。樂園不但推出全新「Pixar 好友星空匯演」和「迪士尼朋友畫班見面會」，人氣活動「Pixar 水花大街派對！」更加同步回歸，與粉絲一起創造難忘的Pixar回憶。即日起至2026920日，香港居民專享「大人小童價」限時優惠，兩位或以上訪客同遊迪士尼，即可以小童票價（港幣$499 起）購買1日標準門票和獲贈額外餐飲及商品優惠券，粉絲不妨把握機會。

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首個「Pixar Summer Fest」登場！

全新Pixar好友星空匯演上演

最讓迪士尼粉絲期待的夜間活動，必定是星空匯演。Pixar Summer Fest推出全新「Pixar 好友星空匯演」，長約8分鐘的無人機和光影投射表演將會出現多個Pixar主題圖案，包括《海底奇兵》的MO仔、即將回歸大銀幕的《反斗奇兵》勞蘇、胡迪與巴斯光年，以及《反斗車王》等。表演結束後，《玩轉腦朋友》的阿愁和《熊抱青春記》的美美等角色氣球更會於美國小鎮大街的屋頂上出現，讓粉絲沉浸於彼思的故事世界中。

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與畫中的迪士尼朋友見面！

動畫藝術教室同步推出全新活動「迪士尼朋友畫班見面會」。動畫師將會帶領粉絲繪畫抱抱龍、小馬紅心或勞蘇。玩家完成創作後轉身一看，隨即可於教室後方發現他們以相同的動作現身，帶給粉絲無限驚喜。

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水花派對再次回歸

迪士尼人氣消暑活動再次回歸！在「Pixar 水花大街派對！」中，多位人氣Pixar角色將會登上花車現身，包括《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《1/2的魔法》的巴利．拉夫及伊仁多．拉夫，《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人等。花車和舞蹈員手持的水槍不斷向粉絲灑水，有興趣參與派對的玩家不妨做好濕身準備。樂園亦設有「舒適區」，無意被濺濕的訪客可以留在舒適區內，安排相當貼心。 

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歌舞表演及互動緊接而來

粉絲同時可於明日世界與幻想世界之間的劇場，觀賞「《熊抱青春記》特別時刻」、與《勇敢傳說之幻險森林》的梅莉達進行射箭訓練，或者與探險世界欣賞《玩轉極樂園》主題互動。記者早前欣賞「《熊抱青春記》特別時刻」及《玩轉極樂園》主題互動，演員們邊唱邊跳多首歌曲，十分厲害，粉絲值得一看。

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與Pixar好友互動 主題紀念品+美食同步上架

多位Pixar好友亦會現身，與粉絲創造特別回憶，包括《超人特工隊》的超能先生、超能太太、E夫人及冰條俠，以及《沖天救兵》的卡叔、羅小飛及德仔等。玩累了，不妨試試多款Pixar美食，例如春檸味軟雪糕配菠蘿味沙冰和《沖天救兵》雞蛋仔等。一系列主題商品將陸續上架，涵蓋Pixar好友相片套裝和奇妙護照等，各位萬勿錯過。

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