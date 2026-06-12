跟寶欣走進塔斯曼尼亞 5日4夜遠足之旅觀賞標誌性地貌

想遠離城市喧囂，投入大自然的懷抱？香港旅遊KOL寶欣最近就與澳洲旅遊局及塔斯曼尼亞旅遊局合作，為大家開箱了一趟顛覆想像的「澳洲精彩徒步之旅」(Great Walks of Australia)！這次行程打破了傳統行山沉悶辛苦的刻板印象，以5日4夜的奢華徒步體驗，帶大家深入塔斯曼尼亞的秘境美景，隨後更展開了3日的美食療癒之旅。即睇塔斯曼尼亞玩樂全攻略！

5日4夜探索世界級地貌 要真正體驗澳洲最具標誌性和最多樣性的地貌，今次「澳洲精彩徒步之旅」系列就包括由Tasmanian Walking Company專業導遊帶領的「火焰灣經典步道」(Bay of Fires Signature Walk)。一路上，清澈見底的藍天玻璃海、雪白沙灘，與標誌性的火紅花崗岩帶來超震撼美景。穿梭於海岸與森林之間，划著獨木舟細味塔斯曼尼亞獨有的純淨景致與寧靜氣氛。寶欣更隨著領隊的腳步，解鎖許多深度大自然體驗，例如親口嘗試海草的味道、在海灘撿拾已孵化的鯊魚卵鞘，甚至沿途遇見珍貴的鯨魚骸骨與野生動物。是次行程提供大部分專業行山裝備，大大減輕了行李負擔，可以輕鬆投入偏遠地區的原始美景中。

坐全球最長單軌纜車 完成遠足行程後，寶欣前往了位於朗塞斯頓(Launceston)的卡德奈特峽谷(Cataract Gorge)，坐上了全球最長的單軌纜車(Gorge Scenic Chairlift)橫越峽谷。從高空飽覽南埃斯克河(South Esk River)、峽谷地貌及周邊園林景色。下纜車後在步道上散步，沿途還能看到野生孔雀和小袋鼠，非常適合打卡！

挑戰全澳首創「移動海中桑拿」 完成遠足後，當然不少得放鬆一番。寶欣特別體驗了Kuuma Nature Sauna極具塔斯曼尼亞特色的海上桑拿。這艘桑拿船是全澳洲第一艘會移動的桑拿船，一邊享受80度的柴火桑拿，一邊透過窗戶欣賞塔斯曼尼亞純淨的自然景色；當身體出一身汗、完全放鬆後，再直接跳進攝氏十多度的天然海水中！這種「一熱一冷」的感官刺激體驗，絕對能一掃所有疲憊，治癒度滿分！