網上熱話｜42歲港男失業5個月 人工減半仍搵唔到工 灰爆發文：人哋唔俾機會我呢一輩！

香港市道差，不論甚麼行業都難搵工，對一班支出多須依賴月薪的打工仔來說十分迷惘。早前，一位42歲中年港男在社交平台發文，苦呻自己失業5個月仍然未搵到工，雖然已經自願降職及人工減半，但仍然未搵到人賞識自己，陷入中年危機令他心灰意冷。

5個月send 50份CV仍無果 早前，一位現年42歲的港男於社交平台發文，揚言自己已經「失業咗五個月」，途中雖然有努力搵工，「send咗50份CV」，奈何「見工都係得嗰四、五份」，令他心情極為低落。職場上的失敗令他信心盡失，「極度唔想面對朋友，亦都唔想出門口，朋友搵我，都唔想理，想收埋自己」、「負面情緒爆晒燈」、「喺個仔面前完全係一個負面嘅教材」。

自願降職人工減半 疑因年齡未被揀中 事主稱自己失業前「人工五萬幾、六萬蚊」，現時為了搵工已經自願降職，「自己已經去見低一級嘅工」，又不惜人工減半，惟「而家搵份兩萬幾蚊嘅人工都搵唔到」、「人哋回覆都係好欣賞你嘅能力同CV都好好，但係我哋而家係搵啲比較junior」，令他不禁慨嘆「就係咁幾單面試都係失敗，唔係唔肯做啲低一級嘅工，係人地根本上好似唔俾機會我呢一輩嘅人」。