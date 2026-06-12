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生活
出版：2026-Jun-12 16:00
更新：2026-Jun-12 16:00

網上熱話｜42歲港男失業5個月 人工減半仍搵唔到工 灰爆發文：人哋唔俾機會我呢一輩！

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Nose 18

圖片來源：朝日電視台《就活家族～一定會順利的～》劇照

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香港市道差，不論甚麼行業都難搵工，對一班支出多須依賴月薪的打工仔來說十分迷惘。早前，一位42歲中年港男在社交平台發文，苦呻自己失業5個月仍然未搵到工，雖然已經自願降職及人工減半，但仍然未搵到人賞識自己，陷入中年危機令他心灰意冷。

圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照

圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照

5個月send 50份CV仍無果

早前，一位現年42歲的港男於社交平台發文，揚言自己已經「失業咗五個月」，途中雖然有努力搵工，「send咗50份CV」，奈何「見工都係得嗰四、五份」，令他心情極為低落。職場上的失敗令他信心盡失，「極度唔想面對朋友，亦都唔想出門口，朋友搵我，都唔想理，想收埋自己」、「負面情緒爆晒燈」、「喺個仔面前完全係一個負面嘅教材」。

圖片來源：朝日電視台《就活家族～一定會順利的～》劇照

圖片來源：朝日電視台《就活家族～一定會順利的～》劇照

自願降職人工減半 疑因年齡未被揀中

事主稱自己失業前「人工五萬幾、六萬蚊」，現時為了搵工已經自願降職，「自己已經去見低一級嘅工」，又不惜人工減半，惟「而家搵份兩萬幾蚊嘅人工都搵唔到」、「人哋回覆都係好欣賞你嘅能力同CV都好好，但係我哋而家係搵啲比較junior」，令他不禁慨嘆「就係咁幾單面試都係失敗，唔係唔肯做啲低一級嘅工，係人地根本上好似唔俾機會我呢一輩嘅人」。

圖片來源：Threads WhatsApp Image 2026 06 08 at 11.35.26 (2) WhatsApp Image 2026 06 08 at 11.35.26 (3) WhatsApp Image 2026 06 08 at 11.35.26 (4) WhatsApp Image 2026 06 08 at 11.35.26 (5)

網民有同感留言安慰鼓勵

事主的失業故事引起網民關注，不少網民回應同是中年失業一族，亦有網民表示曾是過來人，建議學習增值或轉行 ，一眾留言互相安慰鼓勵。「兄弟，你42歲，唔係終點，只係要轉彎」，又勸說「呢個時候朋友先最重要，唔好收埋自己，失業不可恥，不上進努力才可恥，你做得出能屈能伸，人哋更加佩服你 。朋友有可能幫到你搵工，幫唔到你搵工都可能幫到你傾訴緩解心理壓力，分析利弊，令你思路更清晰」。更有人窩心表示「理解你的心情，想同你講，其實仔仔唔需要一個月入五萬嘅老豆，而係需要一個跌低咗仲識笑嘅老豆呢」。而事主亦感慨回應道「估唔到，咁多人回應，咁多人有同感，多謝大家，今日去咗行山，一樣係以前條路，香港仍然好靚，但可惜感覺大不相同」。

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