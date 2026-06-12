網上熱話｜42歲港男失業5個月 人工減半仍搵唔到工 灰爆發文：人哋唔俾機會我呢一輩！

香港市道差，不論甚麼行業都難搵工，對一班支出多須依賴月薪的打工仔來說十分迷惘。早前，一位42歲中年港男在社交平台發文，苦呻自己失業5個月仍然未搵到工，雖然已經自願降職及人工減半，但仍然未搵到人賞識自己，陷入中年危機令他心灰意冷。
5個月send 50份CV仍無果
早前，一位現年42歲的港男於社交平台發文，揚言自己已經「失業咗五個月」，途中雖然有努力搵工，「send咗50份CV」，奈何「見工都係得嗰四、五份」，令他心情極為低落。職場上的失敗令他信心盡失，「極度唔想面對朋友，亦都唔想出門口，朋友搵我，都唔想理，想收埋自己」、「負面情緒爆晒燈」、「喺個仔面前完全係一個負面嘅教材」。
自願降職人工減半 疑因年齡未被揀中
事主稱自己失業前「人工五萬幾、六萬蚊」，現時為了搵工已經自願降職，「自己已經去見低一級嘅工」，又不惜人工減半，惟「而家搵份兩萬幾蚊嘅人工都搵唔到」、「人哋回覆都係好欣賞你嘅能力同CV都好好，但係我哋而家係搵啲比較junior」，令他不禁慨嘆「就係咁幾單面試都係失敗，唔係唔肯做啲低一級嘅工，係人地根本上好似唔俾機會我呢一輩嘅人」。
網民有同感留言安慰鼓勵
事主的失業故事引起網民關注，不少網民回應同是中年失業一族，亦有網民表示曾是過來人，建議學習增值或轉行 ，一眾留言互相安慰鼓勵。「兄弟，你42歲，唔係終點，只係要轉彎」，又勸說「呢個時候朋友先最重要，唔好收埋自己，失業不可恥，不上進努力才可恥，你做得出能屈能伸，人哋更加佩服你 。朋友有可能幫到你搵工，幫唔到你搵工都可能幫到你傾訴緩解心理壓力，分析利弊，令你思路更清晰」。更有人窩心表示「理解你的心情，想同你講，其實仔仔唔需要一個月入五萬嘅老豆，而係需要一個跌低咗仲識笑嘅老豆呢」。而事主亦感慨回應道「估唔到，咁多人回應，咁多人有同感，多謝大家，今日去咗行山，一樣係以前條路，香港仍然好靚，但可惜感覺大不相同」。