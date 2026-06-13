SARASEI更紗製菓香港站新店 日式兩餸便當$59/三餸$69 蒲燒鰻魚/和牛漢堡扒/海鮮玉子蒸

中環上班族午餐又多一個新選擇。和洋甜點專門店SARASEI更紗製菓進駐港鐵香港站，推出日式自選便當，兩餸便當$59、三餸便當由$69。新店同時供應早餐牛乳滑蛋超軟包、自選沙律及多款甜品蛋糕，方便各位上班族返工前、午飯時間或下午茶時段一次過解決用餐需要。
日式自選便當兩餸$59/三餸$69
SARASEI更紗製菓香港站新店午餐時段主打日式自選便當系列，以港人熟悉的「兩餸飯」形式加入日式菜式選擇。便當採用自選模式，可按個人口味搭配不同主菜及配菜，開幕優惠期間兩餸便當售價$59，三餸便當售價$69。
菜式方面每日供應十多款選擇，包括番茄醬燒和牛漢堡扒、海鮮玉子蒸、番茄奶油雞肉及和風醬辣野菜牛肉等。當中番茄醬燒和牛漢堡扒選用澳洲及紐西蘭牛肉製作，配上帶微酸甜味的日式番茄醬汁；海鮮玉子蒸則以日式高湯蒸蛋配搭北海道松葉蟹肉，口感較為細滑。至於番茄奶油雞肉及和風醬辣野菜牛肉，則屬較具飽足感的選擇，適合作為午餐主菜。
如果午餐不想吃得太飽，亦可以選擇店內的自選沙律系列。可從多款蔬菜及配料中自由組合，再搭配不同日式醬汁。沙律有4款食材($59)及5款食材($69)兩種選擇，配料包括香烤雞肉及牛油果蓉等。當中香烤雞肉經醃製後烤焗，牛油果蓉則每日新鮮製作，為沙律增添口感之餘亦更有飽足感。
早餐時段歎牛乳滑蛋超軟包
趕著返工又不想隨便吃個麵包充飢，不妨留意店內新推出的牛乳滑蛋超軟包系列。超軟包每日新鮮烘焙，再配上即場製作的牛乳滑蛋，口感鬆軟之餘帶點蛋香。麵包內加入不少港人熟悉的茶餐廳元素，包括沙爹牛肉、餐肉、豬柳、香腸、芝士火腿及芝士等選擇，全部均一價$21，方便買完即走。
下午茶甜品及蛋糕同步供應
SARASEI更紗製菓一向主打和洋甜點，新店亦同樣供應多款甜品及蛋糕選擇。除了切件蛋糕外，亦有原個蛋糕可供選購，無論是買下午茶甜品，還是準備生日聚會、辦公室慶祝等場合，都可以順道挑選。
SARASEI 更紗製菓香港站
地址：港鐵香港站(閘外 A/B 出口)