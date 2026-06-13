SARASEI更紗製菓香港站新店 日式兩餸便當$59/三餸$69 蒲燒鰻魚/和牛漢堡扒/海鮮玉子蒸

中環上班族午餐又多一個新選擇。和洋甜點專門店SARASEI更紗製菓進駐港鐵香港站，推出日式自選便當，兩餸便當$59、三餸便當由$69。新店同時供應早餐牛乳滑蛋超軟包、自選沙律及多款甜品蛋糕，方便各位上班族返工前、午飯時間或下午茶時段一次過解決用餐需要。

日式自選便當兩餸$59/三餸$69

SARASEI更紗製菓香港站新店午餐時段主打日式自選便當系列，以港人熟悉的「兩餸飯」形式加入日式菜式選擇。便當採用自選模式，可按個人口味搭配不同主菜及配菜，開幕優惠期間兩餸便當售價$59，三餸便當售價$69。

菜式方面每日供應十多款選擇，包括番茄醬燒和牛漢堡扒、海鮮玉子蒸、番茄奶油雞肉及和風醬辣野菜牛肉等。當中番茄醬燒和牛漢堡扒選用澳洲及紐西蘭牛肉製作，配上帶微酸甜味的日式番茄醬汁；海鮮玉子蒸則以日式高湯蒸蛋配搭北海道松葉蟹肉，口感較為細滑。至於番茄奶油雞肉及和風醬辣野菜牛肉，則屬較具飽足感的選擇，適合作為午餐主菜。