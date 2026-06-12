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出版：2026-Jun-12 16:07
更新：2026-Jun-12 16:07

霸王茶姬首度聯乘天團EXO十間應援打卡門市 買聯名主題杯送歌詞簽名福貼

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Joe27

霸王茶姬首度聯乘天團EXO十間應援打卡門市 買聯名主題杯送歌詞簽名福貼

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霸王茶姬（CHAGEE）首次於中國港澳地區與國際人氣天團EXO跨界聯名合作，配合即將舉行的《EXO PLANET #6 – EXhOrizon in HONG KONG》演唱會造勢，即日起於港澳全線門市推出「EXO 聯名限定歌詞簽名福貼」，並於10間指定門市打造成全體組員大型立牌及演唱會相框打卡點。

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EXO聯名限定歌詞簽名福貼

今次聯名合作活動焦點之一是霸王茶姬特別推出「EXO聯名限定歌詞簽名福貼」，印上經典歌詞及成員親筆簽名，讓粉絲留念。由即日起，顧客透過「CHAGEE HK&MO」微信小程序或官方APP落單，於結算頁面手動勾「CHAGEE 專屬歌詞福貼」，並選擇EXO聯名主題杯，即可隨杯隨機獲得限定福貼1張。

另外更於10間指定門市裝置兩款不同的打卡裝置，讓粉絲拍下跟EXO碰杯時刻。全員型格大型立牌只限2 間門市：霸王茶姬超級茶倉門店、美麗華廣場門店；EXhOrizon演唱會主題相框立牌則見於以下8間門市：

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香港：圓方門店、上水廣場門店、PopCorn 門店、屯門市廣場門店、Yoho 門店、荃新天地門店、MOKO 新世紀廣場門店

澳門：澳門威尼斯人門店

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品牌精心設計了五大限量聯名周邊商品，具實用與收藏價值，分兩階段正式上架。首波周邊今日起正式上架並開放門市兌換：

• 第一波（今日起正式上架/領取）：

CHAGEE | EXO 聯名異形卡紙單杯套餐、聯名小應援扇雙杯套餐

•第二波（6月19日起正式上架/領取）：

CHAGEE | EXO 聯名零錢包單杯套餐（預售期：即日至6月14日）

CHAGEE | EXO 聯名亞克力冰箱貼雙杯套餐（預售期：即日至6月14日）

CHAGEE | EXO 聯名托特包三杯套餐（即日至6月14日）

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