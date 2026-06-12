世界盃2026｜可口可樂打氣站登陸海港城 換走限定禮品

四年一度的FIFA世界盃正式開鑼！今年除了球場上的激戰，場外的應援陣容同樣精彩。作為官方合作夥伴的可口可樂，今年不僅找來全球人氣韓團偶像BTS V(金泰亨)亮相全新足球主題廣告，更在香港一口氣推出10款限定國家隊包裝，更設AI互動打氣站與限量精品換購，即睇詳情！

可口可樂今次將10支熱門球隊的代表色與幾何線條，巧妙揉合標誌性的經典紅罐，並印上官方大力神盃圖案。限定版涵蓋原味、無糖及加系，並備有罐裝及膠樽裝，即日起已陸續登陸全港超市及便利店：

Team Coke GOAL聲打氣站登場贏限定禮品

可口可樂打造全港的「Team Coke® GOAL 聲打氣站」。只要走進打氣站內的感應裝置盡情吶喊，系統就會即時捕捉你的「打氣聲浪」轉化為分數。現場將利用AI 技術，拍攝參加者的激昂表情，換上所支持的球隊波衫及主題背景，即場印製一張專屬的實體「第12人球迷閃卡」帶回家珍藏。活動期間得分最高的10位球迷，更有機會贏取可口可樂的限定精品！

打氣站6.12 率先登陸海港城

可口可樂同時聯同FIFA世界盃26官方合作夥伴 adidas，於即日起至6月14日期間，海港城「海運觀點」限定adidasTHE YARD 率先帶來「Team Coke® GOAL 聲打氣站」體驗環節，率先感受今個FIFA世界盃的熱烈氛圍！其後打氣站亦將以巡迴形式驚喜現身全港不同地點，包括小組賽期間6月19至21日及6 月27至 28日分別在旺角及尖沙咀舉行。